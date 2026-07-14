DMC emite alarma meteorológica para Coquimbo, Valparaíso, y la Región Metropolitana

Esta mañana se activó la Alarma Meteorológica por precipitaciones intensas desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Según indica la alarma de DMC, desde la madrugada del viernes 17 hasta la noche del domingo 19 de julio, habrá lluvias intensas y posibilidad de “saturación de suelos por precipitaciones intensas y continuas”.
Además, se esperan montos estimados entre 130 y 180 mm en Coquimbo, cifras entre 120-160 mm en Valparaíso y 100-150 mm en la región Metropolitana.
Cabe destacar que las alarmas son emitidas cuando los fenómenos suponen un riesgo material y para las personas y representan “un grado de severidad intensa”, por lo que es importante mantenerse informado a través de canales oficiales y el sitio web de DMC.
CHILE SE PREPARA 🌧️
Al mal tiempo, preparación.
Hazte estas preguntas antes que llegue la lluvia 👇🏻
¿YA LIMPIASTE LAS CANALETAS? 🍂
Las hojas y la basura pueden impedir el escurrimiento del agua.
¿TIENES UNA LINTERNA A MANO? 🔦
No esperes un corte de luz para buscarla.… pic.twitter.com/6wP1KpxldO
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 14, 2026
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