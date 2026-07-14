DMC emite alarma meteorológica para Coquimbo, Valparaíso, y la Región Metropolitana

Esta mañana se activó la Alarma Meteorológica por precipitaciones intensas desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Según indica la alarma de DMC, desde la madrugada del viernes 17 hasta la noche del domingo 19 de julio, habrá lluvias intensas y posibilidad de “saturación de suelos por precipitaciones intensas y continuas”.

Además, se esperan montos estimados entre 130 y 180 mm en Coquimbo, cifras entre 120-160 mm en Valparaíso y 100-150 mm en la región Metropolitana.

Cabe destacar que las alarmas son emitidas cuando los fenómenos suponen un riesgo material y para las personas y representan “un grado de severidad intensa”, por lo que es importante mantenerse informado a través de canales oficiales y el sitio web de DMC.