PC de Venezuela denuncia “escalamiento” de la presencia de EE. UU. tras terremotos: “Una cosa es la solidaridad, otra es un plan de ocupación militar”

(EFE) – Este martes, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó lo que considera un “escalamiento del dominio imperialista estadounidense” en el país suramericano tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.561 muertos y devastaron la región costera de La Guaira.

Pedro Eusse, miembro del partido, aseguró que se está aprovechando la emergencia para “acelerar un proceso de intervención extranjera” que incluye “el incremento de la presencia militar estadounidense en la región y la participación de factores del sionismo en los planes de reconstrucción“.

“Una cosa es la solidaridad con el pueblo venezolano frente a la tragedia, solidaridad que es bienvenida por parte de gobiernos, organizaciones sociales e instituciones internacionales; otra cosa es un plan de ocupación militar por parte de la potencia imperialista estadounidense que está en desarrollo”, dijo Eusse en un comunicado.

Estados Unidos ha destinado más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender a los afectados por los terremotos, según informó la semana pasada el Departamento de Estado.

El Comando Sur de EE. UU. publicó en su cuenta de X que el pasado 10 de julio marines estadounidenses descargaron suministros en La Guaira.

Tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, el país está bajo el liderazgo de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien ha colaborado estrechamente con la Administración de Donald Trump.

El pasado domingo, la Embajada de EE. UU. en Caracas aseguró que las fuerzas militares estadounidenses “están apoyando las operaciones de ayuda (…) lideradas por el Departamento de Estado” tras los sismos.