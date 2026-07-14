Esqueleto de T. rex se vende en $50 millones y se convierte en el fósil más caro de la historia

(CNN) – Un esqueleto de Tyrannosaurus rex proveniente de Dakota del Sur se convierte en el fósil más caro jamás vendido en subasta, tras alcanzar $50,130,000 en Sotheby’s, Nueva York, este martes. El fósil, de unos 67 millones de años de antigüedad, lleva el apodo de Gus en honor a Gary “Gus” Licking, el ganadero fallecido en 2022 dueño del terreno donde se halló el espécimen.

Uno de los T. rex más grandes jamás encontrados

Gus mide 11.6 metros de largo y 3.8 metros de alto, con un cráneo de 137 centímetros, características que lo posicionan como uno de los ejemplares más grandes conocidos, según Sotheby’s. El esqueleto incluye 183 elementos óseos fósiles, lo que representa un 61% de completitud por conteo de huesos y entre 75% y 80% por masa. Al igual que otros T. rex famosos, proviene de la Formación Hell Creek, yacimiento geológico distribuido entre Montana, Wyoming y las Dakotas.

El precio final superó ampliamente la estimación previa a la venta, que se ubicaba entre $20 y $30 millones, y desplazó el récord anterior que pertenecía a Apex el Stegosaurus, adquirido en 2024 por el multimillonario Ken Griffin en $44.6 millones.

Entre sus características distintivas, Gus conserva una pelvis completa, ambos pies y la horquilla, elementos poco comunes en este tipo de fósiles. También presenta marcas de mordeduras y fracturas que el dinosaurio sobrevivió en vida. El esqueleto cuenta además con “derechos completos”, sin partes replicadas de otros ejemplares.

La identidad del comprador permanece desconocida, así como el destino que tendrá el fósil tras esta millonaria adquisición.