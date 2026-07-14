Suspenden partidos del fútbol chileno por sistema frontal: Conoce el listado completo

Este martes, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció la suspensión de los torneos de fútbol que estaban programados para este fin de semana debido al sistema frontal pronosticado para la zona norte y centro sur del país.

¿Qué torneos fueron aplazados?

La Liga de Ascenso (fecha 16).

(fecha 16). Liga Femenina (fecha 18).

(fecha 18). El Ascenso Femenino (fecha 19).

(fecha 19). Todos los partidos de la Liga de Segunda Panini y del Fútbol Formativo.

Desde el organismo señalaron que “esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las informaciones oficiales emanadas por el Gobierno en las últimas 24 horas”.

Esta decisión se suma a la suspensión de la final de la Copa de la Liga, que estaba planificada para este sábado entre Coquimbo y O’Higgins.