Rodrigo Vattuone renuncia a la presidencia del PDG por motivos personales: Denisse Catalán asume la subrogancia

Durante la tarde de este martes, el Partido de la Gente (PDG) confirmó la renuncia del presidente de la colectividad, Rodrigo Vattuone.

A través de un comunicado en redes sociales, el partido informó que la salida de Vattuone se debió a “motivos estrictamente personales”.

“Comprendemos y respetamos profundamente las razones de índole privada que han motivado esta difícil decisión, valorando la transparencia con la que ha actuado frente a esta dirigencia”, manifestó el documento.

En esa línea, agradecieron “la inmensa labor que Rodrigo realizó durante estos dos años de liderazgo ininterrumpido. Bajo su conducción, nuestro partido alcanzó hitos históricos que transformaron el escenario político nacional, logrando una fundamental representación en el Congreso Nacional y consolidándonos con orgullo como una de las fuerzas políticas más votadas en las elecciones”.

Además, anunciaron que la subsecretaria general del partido, Denisse Catalán, quedará a cargo de la presidencia subrogante. Esto será hasta el 15 de agosto, fecha en la que el excandidato presidencial Franco Parisi tomará el mando, según consignó Radio Bío Bío.

“Le pedimos a toda nuestra militancia que sigamos trabajando unidos, con la misma fuerza y convicción que nos vio nacer. Tenemos por delante enormes desafíos, y solo mediante el trabajo en equipo y la unión interna lograremos materializar nuestra gran meta”, finalizaron.

Cabe recordar que el extimonel del PDG entregó durante esta jornada una carta al Tribunal Supremo del partido para informar de su renuncia a la presidencia.