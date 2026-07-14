Lanzan concurso para crear murales de la futura Línea 7 del Metro: ¿Cuáles son las bases?

Este martes, la Corporación 3xi y Metro de Santiago lanzaron las bases legales para el concurso “Murales para incluirnos – Ruta del Encuentro“, cuyo fin es la creación de murales que adornarán las estaciones de la futura Línea 7 del transporte subterráneo de la capital, la cual unirá las comunas de Renca y Vitacura, próxima a inaugurarse en 2028.

La idea central de los 21 murales es el concepto de “El Encuentro“, desde una mirada constructiva y positiva. Para ello, se dividieron en 3 grupos:

Siete murales serán realizados por artistas destacados , cuyo arte forma parte del patrimonio nacional.

, cuyo arte forma parte del patrimonio nacional. Los siguientes siete serán encargados por “ artistas y colectivos que exploran lenguajes contemporáneos, nuevas técnicas y formas experimentales de intervenir el espacio público”, se señala en el sitio de rutadelencuentro.cl.

que exploran lenguajes contemporáneos, nuevas técnicas y formas experimentales de intervenir el espacio público”, se señala en el sitio de rutadelencuentro.cl. Los últimos siete están convocados a artistas y creadores de todo Chile, en la que todos pueden participar. “No importa si tienes una trayectoria extensa o si nunca has expuesto”, añade el sitio de Ruta del Encuentro.

De este último, se iniciará un proceso de evaluación y selección de postulaciones, el cual constará de etapas de convocatorias, admisibilidad, preselección, evaluación, votación ciudadana y selección de los ganadores.

Período de postulación

Estará disponible desde el 14 de julio hasta el 14 de septiembre ; quienes quieran participar deben enviar un boceto, un texto que explique la idea y un video de presentación.

; quienes quieran participar deben enviar un boceto, un texto que explique la idea y un video de presentación. El 1 y el 10 de octubre se realizarán la evaluación del jurado y la selección de las 21 propuestas finalistas.

se realizarán la evaluación del jurado y la selección de las 21 propuestas finalistas. La votación ciudadana será entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre .

. Finalmente, el 1 de diciembre se notificará a los siete ganadores y el 10 del mismo mes se realizará la ceremonia de premiación.

se notificará a los siete ganadores y el 10 del mismo mes se realizará la ceremonia de premiación. Las propuestas elegidas recibirán dos millones de pesos cada una, mientras que los murales se instalarán entre enero de 2027 y julio de 2028.