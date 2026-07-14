Extradición de Karen Rojo: Exalcaldesa llega este miércoles escoltada por la PDI para cumplir su condena por fraude al fisco

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, volverá a Chile durante la mañana de este miércoles 15 de julio, luego de que Países Bajos confirmara su extradición.

Cabe recordar que la exjefa comunal fue condenada a cinco años de cárcel por fraude al fisco, delito que cometió entre octubre de 2015 y agosto de 2016. Pese a su condena, Rojo escapó a Países Bajos, donde posteriormente fue encarcelada por una orden de captura internacional.

No obstante, fue durante la semana pasada que la Cancillería informó de la extradición de la exautoridad. Se estima que su arribo se concretará a las 7:20 horas de este miércoles, según consignó La Tercera.

Rojo llegará escoltada por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y enfrentará un control de detención en el juzgado de garantía correspondiente al aeropuerto de Santiago.

Desde la defensa de la exalcaldesa exigen que se cumplan las condiciones acordadas para su extradición y que esta sea trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

La condena de la exalcaldesa Karen Rojo

Debido al tiempo que estuvo encarcelada en Países Bajos, una de las opciones probables para la exalcaldesa es que se le abone ese período a su condena por fraude al fisco.

No obstante, para concretar aquello, las autoridades neerlandesas deberán emitir un certificado en el que se precisen los días exactos de privación de libertad de la exjefa comunal.