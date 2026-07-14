Sistema frontal: Emiten aviso por marejadas anormales en varias regiones del país

Este martes, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió un aviso de marejadas anormales que se presentará en 11 regiones del país, desde el sector de Huasco hasta el Golfo de Penas y el Archipiélago Juan Fernández.

Este aviso se emite en el marco de la llegada de sistemas frontales en distintas zonas del país.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que: “Un activo sistema frontal que se manifestará en la zona centro y sur del país generará fuerte oleaje en el sector insular y continental, afectando a contar del día jueves 16 de julio al borde costero nacional”.

Estas marejadas producirán un “fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección”, agregó el capitán de fragata. “Es por este motivo que hemos categorizado este evento como aviso de marejadas anormales”.

¿Cuándo comenzarán estas marejadas?

Las marejadas comenzarán este jueves 16 y durarán hasta el sábado 18 de julio, alcanzando su mayor desarrollo “en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local”, se informó.

Archipiélago Juan Fernández, jueves 16 de julio (AM).

Huasco hasta Faro Corona, jueves 16 de julio (AM).

Faro Corona hasta Golfo de Penas, jueves 16 de julio (PM).

Se estima que estas marejadas anormales concluirían el viernes 17 de julio para el sector del archipiélago de Juan Fernández y el sábado 18 de julio para el sector de Huasco hasta Golfo de Penas.

¿Cuáles serán las horas de mayor intensidad?

Se proyecta que los días donde las marejadas serán más intensas corresponderán a los días jueves 16 y viernes 17 de julio.

Archipiélago Juan Fernández entre 12:00 a 14:00 horas/ 00:00 a 02:00 horas

Huasco hasta Faro Corona entre 11:00 a 13:00 horas/ 23:00 a 01:00 horas

Faro Corona hasta Golfo de Penas entre 12:00 a 14:00 horas / 00:00 a 02:00 horas

¿Qué regiones serán afectadas?

El aviso abarca la costa entre Huasco (Región de Atacama) y el Golfo de Penas (Región de Aysén), además del Archipiélago Juan Fernández, que comprende la región de Valparaíso, por lo que las regiones que se verán afectadas por estas marejadas son: