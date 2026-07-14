“Este proyecto es cruel e inhumano”: Diputada Constanza Schönhaut (FA) cuestiona iniciativa sobre escucha de latidos fetales en abortos por tres causales

El proyecto que busca que las mujeres escuchen los latidos del corazón del feto antes de interrumpir un embarazo en el marco de la ley de tres causales ha generado diversas reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, se refirió a la iniciativa: “Yo, por formación y principios, soy una persona contraria al aborto. Sin embargo, respeto que nuestra legislación contemple el aborto en tres causales. Sin embargo, este proyecto que busca que una mujer que va a ser sometida a un aborto, por una de las tres causales, vuelva a ser revictimizada, donde se le obligue a escuchar los latidos del feto, me parece un despropósito“.

“Si algo está legislado, ya tenemos que respetarlo como es. No así el aborto libre, de ninguna manera, pero inducir a la mujer y revictimizarla en una situación tan difícil, yo pienso, para ella me parece un despropósito. Volver a revictimizarla no me parece lo más adecuado”, precisó.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Mujeres, Constanza Schönhaut, manifestó que “este proyecto es cruel, es injusto y es inhumano. Y las mujeres de Chile se preguntan hasta cuándo hay sectores políticos que utilizan nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestras decisiones para imponernos sus creencias una vez más”.

“Es por eso que, desde la Comisión de Mujeres, vamos a requerir la unanimidad de las diputadas para solicitar que este proyecto, que se tramita en la Comisión de Salud, sea analizado también por la Comisión de Mujeres. No vamos a dar ni un paso atrás”, adelantó.

Cabe recordar que el proyecto “Escucha tu corazón” fue presentado a mediados de junio por los diputados Chiara Barchiesi (Partido Republicano), Catalina del Real (Partido Republicano), Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario), Ximena Ossandón (Renovación Nacional), Claudia Reyes (Partido Republicano) y Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario).

El proyecto establece que el médico deberá ofrecer verbalmente a la mujer la posibilidad de escuchar los latidos del corazón del embrión o feto antes de que manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo. La modificación propuesta señala que: “Como parte de la información veraz, completa y objetiva a que se refiere el inciso anterior, y en forma previa a que la mujer manifieste su voluntad de interrumpir el embarazo, el médico cirujano deberá informarle si, conforme a la edad gestacional, resulta detectable la actividad cardíaca del embrión o feto”.

Asimismo, agrega: “Cuando dicha actividad sea detectable, deberá ofrecerle, de manera verbal y directa, la oportunidad de escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles, junto con una descripción objetiva de los mismos. La madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento. Con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”. El texto añade que “de la realización del ofrecimiento y de la decisión de la mujer se dejará constancia escrita en su ficha clínica”.

Sobre la iniciativa, la abogada de la Corporación Miles, Laura Bartolotti, comentó que “este proyecto contra el aborto en tres causales tiene algo que los anteriores no tenían: condiciones políticas reales para avanzar. Te explico por qué. El proyecto ‘Escucha su corazón’ busca obligar a que, antes de la interrupción del embarazo, la mujer o la niña escuche los latidos del feto y, si se niega, el médico debe negarse a realizar el procedimiento”.