Gobierno ilumina la Torre Telefónica para sumar Familias de Acogida: “Abrir la puerta de su hogar al acogimiento, puede cambiar para siempre la vida de un niño”

Una llamativa proyección lumínica sobre la Torre Telefónica captó la atención de los transeúntes en el sector de Plaza Baquedano durante la tarde de este lunes, revelando una cruda realidad de la infancia en el país. Con el mensaje que alertaba que hoy más de 600 niños esperan una familia de acogida, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), a través del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE), desplegó una campaña urbana para visibilizar a los cientos de menores de cuatro años que actualmente residen en centros de protección. La iniciativa también iluminó las fachadas de otros recintos emblemáticos de la capital, como la Biblioteca Nacional, el Museo Gabriela Mistral, el Museo Nacional de Bellas Artes y Correos de Chile.

La situación de estos menores se ha posicionado como uno de los ejes prioritarios en la agenda del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. En esa línea, durante el pasado mes de marzo, el Mandatario y la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, oficializaron el Plan Crecer en Familia. Esta política pública busca implementar una transformación estructural en el sistema de protección infantil, estableciendo como prioridad que los niños se desarrollen en un entorno familiar y que el paso por las residencias del Estado opere como una medida de carácter estrictamente excepcional y por el menor tiempo posible.

En medio de esta intervención urbana, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó el sentido de urgencia de la campaña, haciendo un llamado directo a la ciudadanía. “Con esta intervención, hoy estamos iluminando varios edificios de nuestra capital, pero lo que buscamos iluminar con fuerza es el corazón de más familias chilenas para sumarse a esta hermosa iniciativa”, aseguró la secretaria de Estado. Asimismo, la autoridad recalcó que hoy más de 600 niños menores de 4 años esperan una familia que los acompañe en un momento decisivo de sus vidas, invitando a la población a ser parte del Plan Crecer en Familia, “porque abrir la puerta de su hogar al acogimiento, puede cambiar para siempre la vida de un niño“.

Por su parte, el director del Servicio de Protección, Claudio Castillo, complementó el llamado explicando los fundamentos técnicos que respaldan esta cruzada gubernamental en favor de las Familias de Acogida, que operan como un cuidado transitorio por orden judicial mientras se define la situación familiar o de adoptabilidad de los menores. El director detalló que “la evidencia internacional ha demostrado que la internación prolongada puede afectar a niños a nivel cognitivo, emocional y conductual”, por lo que subrayó que “la mejor alternativa para que un niño pueda desarrollar todo su potencial siempre será el cuidado en una Familia de Acogida”.

Para materializar este objetivo y aumentar el número de cuidadores, las autoridades detallaron los criterios exigidos para postular al programa de acogimiento estatal. Los requisitos establecidos contemplan ser mayor de edad, no contar con antecedentes penales, no estar inhabilitado para trabajar con lactantes y niños, demostrar ingresos regulares y poseer una sólida red de apoyo. Las personas interesadas en sumarse a la iniciativa y transformar la realidad de estos menores pueden canalizar sus inquietudes a través del portal oficial del servicio o mediante el call center *6141.