Michigan afirma que brote de más de 3.000 casos de diarrea explosiva estaría relacionado con la lechuga y las verduras de hoja verde

Pero estos recortes implican que la vigilancia en Estados Unidos ya no es tan sólida como antes para este patógeno.

“No creo que sea en interés de nuestro país recortar estos programas”, declaró el lunes a CNN el Dr. Robert Redfield, exdirector de los CDC. “La vigilancia es fundamental para la detección temprana”.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos afirma que se prevé un aumento de los casos de ciclosporiasis durante los meses de verano, y que están trabajando con socios federales y estatales para monitorear el número de casos y la actividad de los brotes.

“La FDA y los CDC están colaborando activamente con los socios estatales para identificar el origen del creciente número de enfermedades”, declaró Emily Hilliard, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Para que quede claro, los CDC siguen recopilando estos datos sobre Cyclospora a través de sistemas de vigilancia distintos de FoodNet, y la notificación se realiza a través de esos sistemas. La financiación para las actividades estatales sobre enfermedades transmitidas por los alimentos se ha mantenido estable, con aproximadamente US$ 33 millones asignados anualmente”, declaró Hilliard en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes.

Es difícil rastrear el origen

El Cyclospora es un patógeno más difícil de rastrear que otros.

En el caso de algunos patógenos transmitidos por los alimentos, como la bacteria E. coli y la salmonela, los científicos pueden secuenciar su ADN para relacionar la cepa causante de la enfermedad con la cepa contaminante de los alimentos o el agua.

Esta identificación genética es, a menudo, la forma en que los científicos detectan los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos.

Una red nacional de laboratorios de vigilancia llamada PulseNet secuencia constantemente los genes de las bacterias que causan enfermedades, lo que les permite comparar las huellas genéticas de los casos prácticamente en tiempo real.

Cuando estas huellas coinciden en varios casos de diferentes estados, los científicos saben que deben buscar una fuente común.

Pero la comparación genética solo funciona porque la genética de una cepa particular de E. coli o salmonela cambia muy poco al transmitirse de los alimentos a nosotros o de persona a persona.

Las instrucciones genéticas se leen siempre igual, por lo que se pueden rastrear con bastante facilidad.

No funciona exactamente igual con la ciclospora, dijo Jennifer McEntire, microbióloga, fundadora y directora ejecutiva de Food Safety Strategies, que asesora a sus clientes sobre cómo lidiar con la ciclospora.

“En el caso de los patógenos bacterianos, la tecnología está bastante avanzada y los organismos son realmente muy, muy simples. Es como leer un libro infantil en comparación con leer ‘Guerra y paz’, siendo la Cyclospora la ‘Guerra y paz’”, indicó McEntire.

“Todas son letras del alfabeto, pero no son lo mismo”, expresó.

Es posible que el número de casos esté subestimado

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de persona a persona.

Más bien, las personas se enferman al comer o beber algo que ha estado contaminado varias semanas antes, generalmente frutas y verduras frescas o agua de una piscina.

En su actualización del lunes, Michigan afirmó que “actualmente no hay evidencia que vincule las actividades recreativas acuáticas con este brote”.

Las personas con ciclosporiasis pueden experimentar síntomas, como diarrea acuosa, calambres e hinchazón abdominal, durante semanas.

La deshidratación puede requerir hospitalización. El tratamiento consiste en siete a diez días de la combinación de antibióticos sulfametoxazol-trimetoprima, que se comercializa como Bactrim o Septra.

Se presume que la incidencia de enfermedades causadas por este parásito es menor de la real, ya que muchas personas que contraen ciclosporiasis, que provoca diarrea persistente, calambres e hinchazón abdominal, pueden sentir vergüenza de consultar a un médico o intentar esperar a que desaparezcan sus síntomas en casa.

Obtener un diagnóstico preciso también puede ser complicado, ya que la Cyclospora se elimina de forma intermitente en las heces. Es posible que se necesiten varias pruebas para identificarla.

Además, esta prueba no está incluida en todos los análisis de laboratorio estándar para infecciones estomacales y puede requerir una solicitud especial del médico que sospecha la enfermedad.

Así pues, para cuando una persona llega a ser considerada un “caso confirmado” y su caso se notifica a las autoridades de salud pública para su seguimiento, ya han transcurrido varias semanas desde la exposición que le provocó la enfermedad.

Primeras señales, pero ninguna fuente lo ha confirmado

Michigan ha declarado que tardará algún tiempo en completar su investigación, dado el tamaño del brote, el hecho de que los síntomas tardan semanas en desarrollarse y la complejidad de los sistemas de distribución de alimentos.

Según se informa, algunos restaurantes han retirado ciertos ingredientes frescos de su menú mientras continúa la investigación. Estas medidas son voluntarias, declaró Bagdasarian a CNN.

“Se han tomado medidas proactivas para garantizar que no se produjera ninguna exposición”, señaló Bagdasarian.

Y añadió que no se ha producido ninguna retirada a nivel nacional de ningún alimento que se sospeche que esté relacionado con este brote.

“Hemos visto algunas señales. Estamos buscando señales y estamos viendo algunas señales tempranas”, sostuvo Bagdasarian el viernes.

Cuando quedó claro que estaban en medio de un brote, Bagdasarian declaró que su equipo se apresuró a emitir directrices durante el fin de semana festivo del 4 de julio para los manipuladores de alimentos, tanto en los hogares como en los restaurantes, sobre las prácticas generales para prevenir enfermedades causadas por este parásito.

Para reducir el riesgo de infección, se recomienda lavar bien las frutas y verduras y cocinarlas adecuadamente.

Las autoridades sanitarias de Michigan recomiendan comprar lechugas enteras en lugar de lechugas prelavadas, desechar las capas exteriores y lavar las hojas interiores.

Identificar el origen del brote llevará más tiempo, explicó, porque están trabajando para entrevistar a cada persona con un caso confirmado. Actualmente hay más de 2.600 en Michigan. Hasta el momento, ya se han realizado más de 1.000 entrevistas.

A las personas que aceptan ser entrevistadas se les pide que recuerden lo que comieron semanas antes, lo cual es difícil y poco fiable.

Por lo tanto, además de las entrevistas, también revisan el historial digital y en papel de las personas, incluidos los recibos de restaurantes y supermercados.

“En realidad, requiere que revisemos cada artículo que han pedido en un restaurante, qué contenían esos platos del menú, y requiere que consultemos sus tarjetas de cliente”, indicó Bagdasarian.

“Imagínense la enorme cantidad de esfuerzo y trabajo que esto conlleva”, explicó.