Análisis: El mundo ya no tiene un problema con el petróleo. Tiene un problema con la gasolina

(CNN) — La mayor escasez mundial de petróleo jamás registrada ha encabezado la lista de preocupaciones de los economistas desde el inicio de la guerra con Irán. Pero, incluso mientras Estados Unidos e Irán reanudan sus bloqueos del estrecho de Ormuz, la economía se enfrenta a un nuevo problema.

Gasolina. Es decir, la capacidad del mundo para producirla.

Los cientos de millones de barriles de petróleo que salieron del Golfo Pérsico y llegaron al mercado en las últimas semanas contribuyeron a reforzar las reservas mundiales de petróleo, pero por sí solos no sirven de mucho.

El petróleo necesita ser refinado para obtener productos y combustibles que la gente pueda usar, como asfalto, plástico, gasóleo para calefacción, combustible para aviones, diésel y gasolina.

Pero la capacidad mundial de refinación está muy limitada. Esto se debe, en parte, a que la cadena de suministro se vio afectada durante la guerra.

También se debe a que Irán atacó decenas de refinerías en Medio Oriente. Y, más recientemente, Ucrania comenzó a destruir instalaciones energéticas rusas.

Si a esto le sumamos las temperaturas extremas que alteran las condiciones de baja temperatura que las refinerías necesitan para una destilación adecuada, nos encontramos ante un grave problema.

Las refinerías mundiales procesan 8,4 millones de barriles de crudo menos al día que antes de que comenzara la guerra, lo que supone un 10 % menos de combustible, según Natasha Kaneva, directora de investigación global de materias primas de JPMorgan.

“La cuestión ya no es si volverán los barriles de crudo, sino con qué rapidez el sistema mundial de refinación podrá procesarlos”, afirmó.

Oferta y (falta de) demanda

El flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz dista mucho de haberse normalizado.

La reanudación de los ataques en Medio Oriente, la declaración del presidente Donald Trump de que el Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán ha terminado y la reimposición de un bloqueo naval liderado por Estados Unidos han frenado el alentador aumento del tráfico de buques cisterna a través de esta vía marítima clave.

La producción en Medio Oriente se está recuperando lentamente, con un incremento de 4 millones de barriles diarios desde mayo, según Macquarie Research.

Sin embargo, en las últimas semanas, se extrajeron 200 millones de barriles de petróleo del estrecho, lo que supuso un suministro adicional para 17 días, según Lipow Oil Associates. Y el crudo sigue saliendo a pesar del aumento de la actividad militar.

“La narrativa fundamental del mercado petrolero permanece inalterada: hay suficiente petróleo disponible a nivel mundial siempre que pueda transportarse a donde se necesite”, dijo Rob Thummel, gerente sénior de cartera de Tortoise Capital.

La pregunta ahora es qué hacer con ello. La demanda de petróleo se desplomó durante la guerra debido a la fuerte caída de la oferta y a que mucha gente redujo su consumo.

Esto contribuyó a mantener los precios más bajos de lo que la mayoría de los analistas habían previsto durante el conflicto, pero también complica la recuperación del mercado energético.

Por ejemplo, según JPMorgan, China redujo la producción de sus refinerías en 3 millones de barriles diarios, mientras el Gobierno impulsaba masivamente sus centrales térmicas de carbón y su programa de vehículos eléctricos.

China agotó sus enormes reservas de emergencia para compensar la pérdida de petróleo del Golfo Pérsico y redujo drásticamente la cantidad de gasolina y diésel que refinaba y exportaba a los países vecinos, lo que exacerbó la escasez generalizada de combustible en el sudeste asiático.

Antes de que la capacidad de refinación china se recupere, el Gobierno querrá garantías de que el crudo fluye a través del estrecho sin obstáculos, predijo Kaneva.

Evaluación de daños

La reanudación de las hostilidades en el Golfo Pérsico también complica la reactivación del refinado en Medio Oriente.

La región cuenta con una capacidad de refinado de 11,7 millones de barriles diarios, que será difícil de reactivar si el combustible no puede transportarse a ningún otro lugar.

Un obstáculo aún más importante: según JPMorgan, Irán atacó 30 refinerías de Medio Oriente durante la guerra. Todavía no está claro cuán operativas estarán esas instalaciones cuando vuelvan a estar en funcionamiento.

Estados Unidos se convirtió en el exportador de gasolina y diésel de último recurso después de que Medio Oriente dejara de exportar combustible durante la guerra.

Las refinerías estadounidenses aumentaron su producción de combustible para aviones para satisfacer la demanda en Europa y de diésel para cubrir la demanda en Australia y Asia.

Esto limitó la capacidad de Estados Unidos para producir gasolina, combustible para aviones y diésel para su propio mercado, una de las razones por las que los precios de la gasolina no se han desplomado, como predijo Trump.

La capacidad de refinación en Estados Unidos ha sido un problema durante años.

Cuatro refinerías han cerrado en California en lo que va de la década debido a las regulaciones ambientales y los altos costos.

La última refinería nueva en EE.UU. con capacidad significativa fue la planta de Marathon en Garyville, Louisiana, construida en 1977.

El elemento de Rusia

Así que no es precisamente el mejor momento para que Rusia, el mayor exportador mundial de fueloil y el segundo mayor exportador de diésel (después de Estados Unidos), deje de exportar combustible.

La semana pasada, Rusia prohibió las exportaciones de diésel después de que los drones ucranianos continuaran bombardeando refinerías rusas.

El país ha sufrido una importante escasez de combustible en las últimas semanas: se forman largas colas en las gasolineras y los precios del combustible en algunas regiones se han disparado un 50 % en los últimos días.

Estas interrupciones también están causando graves problemas al mercado mundial del diésel: según JPMorgan, una quinta parte de la reducción en la producción de las refinerías a nivel mundial se debe a la pérdida de capacidad de Rusia.

Los 800.000 barriles diarios de diésel que Rusia exportaba antes del bombardeo de Ucrania representaban el 12 % de los envíos mundiales de diésel, de acuerdo con Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Esa es una de las principales razones por las que los futuros del diésel han subido un 20 % en las últimas tres semanas, y por las que los precios de la gasolina y el diésel podrían mantenerse altos durante bastante más tiempo del que a nadie le gustaría, incluso cuando el petróleo empiece a fluir de nuevo.

“Si bien la atención del mercado sigue centrada, comprensiblemente, en Ormuz, uno de los factores determinantes más importantes del equilibrio mundial de la refinación podría encontrarse ahora a casi 3.200 kilómetros al norte”, declaró Kaneva.