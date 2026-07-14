Sistema frontal en la Región Metropolitana: Identifican 175 puntos críticos y más de un millón de personas en riesgo

A través de un análisis elaborado a través de la plataforma CONDOR: Observatorio Regional, el Gobierno metropolitano identificó 175 puntos críticos de muy alto riesgo frente a los sistemas frontales que se avecinan para la capital, detectando además que más de un millón de personas viven en zonas expuestas a este tipo de fenómeno meteorológico.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto a los alcaldes de Peñalolén, Miguel Concha, y de Pudahuel, Ítalo Bravo, presentaron estos resultados donde se logró identificar las zonas que están expuestas y vulnerables ante desbordes, anegamientos, colapso de colectores de aguas lluvias o alcantarillado y otros eventos derivados de estos sistemas frontales.

Además, se reveló que 1.074.188 personas viven dentro de las áreas vulnerables. Entre esas personas:

63.447 son niños y niñas de 0 a 5 años.

111.217 personas entre 6 y 13 años.

58.435 adolescentes de 14 a 17 años.

225.042 personas mayores de 60 años.

Asimismo, las comunas que concentran la mayor población vulnerable y expuesta son: Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo, La Florida, Recoleta y El Bosque.

Cabe destacar que se espera que las precipitaciones puedan alcanzar los 140 y 200 milímetros en cuatro días de lluvias.

“Por eso activamos el Sistema de Emergencia Regional junto a las 52 comunas para coordinar la prevención y la respuesta. Nuestro principal foco son los 175 puntos críticos por riesgo de inundación y los fuertes vientos que podrían provocar cortes de suministro eléctrico”, afirmó el gobernador de Santiago.