Joaquín Lavín lanza chatbot IA de “consejería espiritual” con santos por WhatsApp: Planes llegan hasta los $8.000

El exministro y exalcalde Joaquín Lavín inició un nuevo emprendimiento que mezcla inteligencia artificial, espiritualidad y mensajería instantánea.

Se trata de Santos x Chat, una plataforma que permite “conversar” por WhatsApp con cinco santos de la Iglesia Católica mediante un sistema de suscripción mensual.

El servicio ofrece planes que van desde los $6.000 hasta los $8.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de santos disponibles y del límite de mensajes diarios.

¿Cómo funciona Santos x Chat?

La plataforma permite interactuar con la Madre Teresa de Calcuta, Josemaría Escrivá de Balaguer, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina y Carlo Acutis.

De acuerdo con el sitio del servicio, cada santo cuenta con una “voz única” y “canónica”, construida a partir de sus escritos originales.

“Cada santo responde desde sus propios escritos. No es un chatbot genérico, es acompañamiento espiritual fundado en obras reales, traducido a un lenguaje íntimo y conversacional para acompañar tus momentos de oración”, indica la página de Santos x Chat.

El plan individual permite conversar con un solo santo por $6.000 mensuales, con un límite de 25 mensajes diarios.

En tanto, el plan completo tiene un valor de $8.000 mensuales y da acceso a los cinco santos, con un máximo de 40 mensajes al día.

Para utilizar la herramienta, los usuarios deben elegir un santo, suscribirse a un plan y abrir el chat en WhatsApp para escribir preguntas o reflexiones.

Según información publicada originalmente por El Mercurio y recogida por otros medios, la idea de crear el chatbot surgió del propio Lavín, quien habría comenzado con una herramienta pensada para difundir escritos religiosos y luego la transformó en una experiencia conversacional.