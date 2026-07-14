Joaquín Lavín lanza chatbot IA de “consejería espiritual” con santos por WhatsApp: Planes llegan hasta los $8.000

El exministro y exalcalde Joaquín Lavín inició un nuevo emprendimiento que mezcla inteligencia artificial, espiritualidad y mensajería instantánea.
Se trata de Santos x Chat, una plataforma que permite “conversar” por WhatsApp con cinco santos de la Iglesia Católica mediante un sistema de suscripción mensual.
El servicio ofrece planes que van desde los $6.000 hasta los $8.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de santos disponibles y del límite de mensajes diarios.
¿Cómo funciona Santos x Chat?
La plataforma permite interactuar con la Madre Teresa de Calcuta, Josemaría Escrivá de Balaguer, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina y Carlo Acutis.
De acuerdo con el sitio del servicio, cada santo cuenta con una “voz única” y “canónica”, construida a partir de sus escritos originales.
“Cada santo responde desde sus propios escritos. No es un chatbot genérico, es acompañamiento espiritual fundado en obras reales, traducido a un lenguaje íntimo y conversacional para acompañar tus momentos de oración”, indica la página de Santos x Chat.
El plan individual permite conversar con un solo santo por $6.000 mensuales, con un límite de 25 mensajes diarios.
En tanto, el plan completo tiene un valor de $8.000 mensuales y da acceso a los cinco santos, con un máximo de 40 mensajes al día.
Para utilizar la herramienta, los usuarios deben elegir un santo, suscribirse a un plan y abrir el chat en WhatsApp para escribir preguntas o reflexiones.
Según información publicada originalmente por El Mercurio y recogida por otros medios, la idea de crear el chatbot surgió del propio Lavín, quien habría comenzado con una herramienta pensada para difundir escritos religiosos y luego la transformó en una experiencia conversacional.
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