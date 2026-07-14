Paramount confirma reinicio de “Pesadilla en la Calle Elm” con acuerdo del patrimonio de Wes Craven

Paramount Pictures desarrolla un reinicio de “Pesadilla en la Calle Elm” tras alcanzar un acuerdo con el patrimonio de Wes Craven, director y guionista de la película original estrenada en 1984. El clásico de terror estuvo protagonizado por Robert Englund en el papel de Freddy Krueger, el asesino de niños quemado que regresaba de la muerte para atacar adolescentes en sus sueños.

Un personaje que trascendió la pantalla

Según reportó NME, la interpretación de Englund se transformó en un fenómeno de la cultura pop durante los años 80 y 90, con apariciones en la serie derivada “Freddy’s Nightmares” y participaciones en producciones como “Los Simpson”, “Robot Chicken” y “Ready Player One”. La franquicia suma nueve películas en total, incluyendo el cruce “Freddy vs Jason” de 2003 y un reinicio de 2010 protagonizado por Jackie Earle Haley.

Craven murió en 2015 sin ser consultado sobre esa versión de 2010. Sin embargo, su viuda, Iya Labunka, y su hijo, Jonathan Craven, recuperaron los derechos de la cinta original en 2019 y ahora producirán el nuevo proyecto. Paramount lanzará la película bajo su sello Paramount Primal, mientras New Line Cinema conserva los derechos de distribución internacional.

Labunka expresó en un comunicado su expectativa por acercar la historia a una nueva generación de fanáticos, y señaló: “No podemos esperar a que todos nosotros nos sentemos juntos en un teatro oscuro… mientras se desarrolla el próximo capítulo de la historia de Pesadilla”. Los detalles del reparto y equipo técnico aún no se dan a conocer.