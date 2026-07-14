CGE activa plan preventivo ante sistema frontal y desplegará más de 1.600 brigadas

La Compañía General de Electricidad (CGE) informó su plan preventivo de operaciones ante el sistema frontal previsto para esta semana, con el objetivo de atender las interrupciones del suministro eléctrico y las contingencias que puedan surgir entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

En ese contexto, la empresa anunció que desplegará más de 1.600 brigadas, tanto livianas como pesadas —estas últimas dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada o destruida—, además de cerca de 5.000 trabajadores en terreno para responder a las eventuales interrupciones del suministro eléctrico durante el desarrollo de los distintos sistemas frontales.

Asimismo, dispondrá de 225 equipos de generación de respaldo, con una capacidad conjunta superior a los 91 mil kVA. Estos serán trasladados a las zonas más críticas para apoyar las labores de reposición del suministro.

Cabe mencionar que, en el marco del Plan Invierno 2026, CGE ejecutó más de 170 mil actividades de mantenimiento en su zona de concesión, entre ellas la revisión de postes, la poda de vegetación cercana a las líneas eléctricas, la inspección de equipos telecomandados, el lavado de aisladores y estructuras, y la revisión de líneas de media tensión.

Atención a clientes electrodependientes

CGE dispondrá de personal especializado y generadores para atender los posibles requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas donde presta servicio. Además, se comunicará con quienes se encuentren inscritos en el registro para responder a sus solicitudes.

La empresa recordó que cuenta con un número exclusivo para la atención de clientes electrodependientes: 800 203 180.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, donde CGE presta servicio a más de 611 mil clientes en 19 comunas, la compañía desplegará 290 brigadas, con más de 800 personas, entre técnicos y supervisores, en terreno.

En caso de ser necesario, la empresa aseguró que “puede aumentar su operación entre cinco y siete veces respecto de su capacidad habitual, las que podrán destinarse a la atención de emergencias cuando sea requerido”.

Asimismo, CGE informó que activó su plan de relacionamiento con autoridades regionales, comunales y locales, con el objetivo de entregar información oportuna y atender requerimientos prioritarios, especialmente aquellos relacionados con pacientes electrodependientes o situaciones de riesgo eléctrico.

Canales de atención

CGE recordó que sus clientes pueden comunicarse con la compañía a través de los siguientes canales: