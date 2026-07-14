Sistema frontal: Gobierno anuncia suspensión de clases para este viernes en cinco regiones

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de las clases para este viernes 17 de julio debido al sistema frontal pronosticado para la zona norte y centro sur del país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, no descartó que se tome la medida en otras regiones. “La suspensión de clases es una medida que se va a ir monitoreando conforme avance el sistema frontal“, señaló.

“La decisión del Ministerio de Educación hoy, a esta hora, es solo la suspensión de clases entre las regiones de Coquimbo y de Maule, ambas incluidas, para el día viernes”, sostuvo la autoridad, según consignó Emol.

“Este es un monitoreo constante y, por lo tanto, pueden haber circunstancias que aconsejen extender esta decisión. Por cómo se desplaza el sistema frontal, nosotros creemos que para el día viernes la situación, por ejemplo, en Biobío podría no aconsejar tomar dicha medida. Y lo mismo hay que ver si esto se puede extender hasta la Región de Atacama. Pero por ahora la decisión del ministerio es la suspensión de las clases para las regiones que ya indiqué”, añadió.

A la suspensión de clases del viernes se suma una el miércoles 15, pero solo para las regiones de Ñuble y Biobío.

Las regiones y establecimientos donde se suspenderán las clases

Las clases estarán suspendidas este viernes 17 en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana .

en las regiones de . Este miércoles 15 de julio estarán suspendidas en las regiones de Ñuble y Biobío .

estarán suspendidas en las regiones de . La medida regirá en establecimientos de educación parvularia, básica y media.