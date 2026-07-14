Cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela sube a 4.734 tras casi tres semanas del sismo

(EFE) – El balance de víctimas por el doble terremoto ocurrido en la zona norte de Venezuela asciende este martes a 4.734 muertos, tras sumarse 173 nuevos fallecimientos, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a través de Telegram. La cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras las personas sin vivienda llegan a 17.907.

Campamentos y censo de viviendas en marcha

El reporte indica que la cantidad de personas alojadas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños subió a 20.903. El Gobierno asegura además haber atendido a 128.324 familias y 33.652 pacientes, sin precisar detalles del proceso.

Desde el 24 de junio se registran 1.275 réplicas, la más reciente el viernes con magnitud 3,9 cerca de Naiguatá, estado La Guaira, la zona más afectada.

El Ejecutivo inició un censo biométrico para determinar las necesidades habitacionales, estimadas en 25.000 viviendas, y prevé entregar las primeras 200 esta semana.