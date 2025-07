Ministra Vallejo en su llegada a La Moneda tras postnatal: “No me voy a ninguna parte”

A su arribo, la secretaria de Estado fue consultada sobre su eventual incorporación a la campaña presidencial de Jeannette Jara.

Este miércoles, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, regresó a sus funciones en La Moneda tras el término de su postnatal.

A principios del mes de febrero, Vallejo fue madre de su segundo hijo, siendo reemplazada por la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, durante su pausa por maternidad.

“No me voy a ninguna parte”

La secretaria de Estado realizó un breve punto de prensa a su llegada a La Moneda. “Vuelvo, como me comprometí con el Presidente, estoy de vuelta con harta energía y harta convicción”, partió señalando.

“Pasé seis meses entre el prenatal y postnatal disfrutando mucho de ese derecho con mi bebé, pero también observando desde mi hogar los avances del Gobierno”, agregó.

Como me comprometí con el Presidente Gabriel Boric, estoy de vuelta de mi postnatal con mucha energía y convicción. Seguimos estos ocho meses que quedan trabajando incansablemente para seguir cumpliendo con las familias de Chile 🇨🇱❤️ pic.twitter.com/L3Pp6H14uZ — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) July 9, 2025

Consultada sobre su eventual incorporación a la campaña presidencial de Jeannette Jara, afirmó: “no está sobre la mesa, es una decisión que tomamos el año pasado con el presidente”.

“No me voy a ninguna parte. Yo en diciembre me comprometí a que iba y volvía, y estoy de vuelta. Mi tarea ahora es seguir como vocera de Gobierno”, dijo, recalcando que, pese a la importancia de las elecciones presidenciales, el país “no puede esperar y no se pone en pausa”.