Vallejo y detención de Vivanco: “De comprobarse los delitos, marcan un pésimo precedente para el sistema de justicia”

La exministra de la Corte Suprema es imputada por el Ministerio Público por los eventuales delitos de cohecho y lavado de activos.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la situación de Ángela Vivanco, quien fue detenida la noche de este domingo en el marco de las investigaciones del caso Muñeca Bielorrusa.

En la vocería de este lunes, la autoridad afirmó que “no podemos eludir que el caso que está siendo ivestigado reviste un hecho de máxima gravedad y que, de comprobarse los delitos, marcan un pésimo precedente para el sistema de justicia chileno”.

En ese sentido, apuntó a la importancia de las reformas que se están impulsado, como es el proyecto sobre nuevo sistema de nombramientos en el Poder Judicial.

Asimismo, Vallejo habló sobre la relevancia de la separación de poderes, que “no es solo una idea en abstracto, sino que permite garantizar un funcionamiento adecuado de nuestra democracia”.

“Uno de los principios base de una democracia es la separación de poderes; por lo tanto, cuando existen conflictos de interés o doble agenda, se produce un daño al funcionamiento de la democracia, la confianza pública y la fe pública“, cerró.