Gobierno critica propuestas de recorte al gasto social: “No vemos cómo tocar esos $6 mil millones sin afectar beneficios”

La titular de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, expresó su "preocupación" por las propuestas de reducción del gasto público planteadas por algunos candidatos presidenciales, como José Antonio Kast, argumentando en CNN Chile Radio que dichas magnitudes pondrían "en juego beneficios sociales" clave.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se refirió a la discusión electoral sobre las propuestas de reducción del gasto público por parte de la oposición, asegurando que las cifras planteadas ponen en riesgo la continuidad de programas sociales esenciales.

En entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria de Estado cuestionó la seriedad de los anuncios de recortes millonarios, en el contexto de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026.

Lo que dijo la ministra de Desarrollo Social

“A mí me preocupa bastante cómo se está dando esta discusión. Se hacen anuncios de recortes de 6 mil millones de dólares del gasto público, que es casi cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social”, señaló la ministra Toro. La titular hizo hincapié en la falta de detalle detrás de estas promesas, especialmente cuando figuras como José Antonio Kast han insistido en un ajuste fiscal drástico para el próximo gobierno.

“Yo no veo, no vemos cómo (es posible). Por eso creemos que el trabajo que hay que hacer tiene que ser muy serio, muy detallado. Por supuesto que siempre hay espacios de mejora… Pero cuando uno habla de esas magnitudes, a mí como Ministra de Desarrollo Social me preocupa“, enfatizó.

La ministra argumentó que, si bien el Gobierno ha presentado un presupuesto con responsabilidad fiscal, los recortes de la magnitud propuesta por la oposición serían ineludiblemente a costa de la responsabilidad social. Mencionó la contradicción entre los llamados generales a la austeridad y las demandas particulares que hacen los parlamentarios, incluyendo la oposición, para aumentar recursos de otros programas.

Incluso, respecto a la propuesta específica de la oposición de recortar el gasto proyectado para el próximo año en $1.500 millones de dólares, Javiera Toro recordó que esa cifra es del “orden de magnitud de todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social”, sugiriendo que “hacer recortes de esta envergadura inevitablemente podría terminar afectando algunos de estos programas sociales“.

Urgencia por el proyecto Sala Cuna y Sistema de Cuidados

En el ámbito legislativo, la ministra Toro se refirió a la urgencia por sacar adelante el proyecto de Sala Cuna para Chile (también conocido como Sala Cuna Universal), una iniciativa clave para la participación laboral femenina y el apoyo a la crianza.

La secretaria de Estado manifestó su esperanza de que, a pesar del contexto electoral, el Congreso logre aprobar la iniciativa, la cual busca superar las limitaciones actuales de la ley que solo obliga a la provisión de sala cuna en empresas con más de 20 mujeres. El proyecto contempla la creación de un fondo de Sala Cuna financiado con una cotización del 0,3%.

“Yo creo que lo que las personas esperan de la política, de las instituciones, del gobierno, del congreso, es que saquen adelante este tipo de proyectos”, señaló, haciendo un llamado a no postergar la medida. “El Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, también le queda pocos ya trámites en el trámite en el congreso, por lo tanto esperamos que esto se apruebe, aunque sean pocos meses, nosotros vamos a gobernar hasta el último día”, afirmó la ministra.

Salud mental adolescente y brechas de género

Finalmente, la ministra Toro expuso los hallazgos de la última Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, que siguió a más de 10.000 jóvenes desde 2010 hasta hoy (con edades de 14 a 18 años). El estudio arrojó datos preocupantes sobre la salud mental de los adolescentes en Chile.

Según la encuesta, uno de cada cuatro adolescentes presenta síntomas de ansiedad o depresión moderados o severos (26,5%). Esta cifra es significativamente más alta en mujeres (33,9%) que en hombres (19,5%), reflejando una profunda brecha de género en la satisfacción con la vida y el bienestar emocional.

Asimismo, el informe identificó que el uso intensivo de pantallas y redes sociales es un factor de riesgo: “El 42,7% de los adolescentes todos los días se queda despierto mirando… o sea, se queda despierto después de acostarse mirando el tablet o el celular. O sea, es una cifra bastante alta. Y en el caso de jóvenes mujeres, 46,1%”. Toro calificó estos datos como “muy, muy relevante” para la orientación de políticas públicas futuras.