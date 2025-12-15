Ministra Orellana tras elección: “Pese a las legítimas diferencias, al final del día algo más fuerte nos une, nuestra gente y país”

La ministra de la Mujer también dijo que quienes colaboran con el Ejecutivo actual estarán "a disposición para colaborar en un buen traspaso".

Este lunes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a las elecciones presidenciales de este domingo, donde triunfó José Antonio Kast.

En sus redes sociales, Orellana sostuvo que “como chilenas y chilenos tenemos motivos para tener orgullo de nuestro país y de la solidez de nuestra democracia e instituciones“.

“Quienes colaboramos en el gobierno del presidente (Gabriel) Boric, tal como nos mandató, estaremos a disposición para colaborar en un buen traspaso“, agregó la secretaria de Estado.

Detalló que ello será, ya que, a pesar de tener “legítimas diferencias políticas”, al final del día “hay algo más fuerte que nos une, que es nuestra gente, nuestro país, nuestra historia“.

El fundador del Partido Republicano (PR) llegará a La Moneda tras su tercer intento (2017 y 2021) luego de imponerse en las 16 regiones del país. Asumirá oficialmente en el mes de marzo.