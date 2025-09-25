Ministra Orellana por nominación de Bachelet a la ONU: “La candidatura es de Estado, no de gobierno”

Hasta ahora, nunca una mujer ha ocupado el cargo de secretaria general de la ONU desde su fundación en 1945.

Siguen las reacciones por la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, anunciada este martes por el presidente Gabriel Boric.

Esta vez fue el turno de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien sostuvo que la candidatura “es muy sólida”, recalcando además que “es de Estado, no de gobierno”.

¿Qué dijo la ministra Orellana por la nominación de Bachelet?

En conversación con La Tercera, Orellana sostuvo que “el liderazgo de la Presidenta Bachelet es innegable”. “El sistema internacional es un equilibrio que está en crisis a propósito de múltiples factores y estamos convencidos de que ella encarna el liderazgo que es capaz de poder llevar a la ONU a este nuevo contexto”.

En esta línea desdramatizó los temores respecto a la postura del próximo gobierno. “Chile se caracteriza por tener una política de Estado que intenta estar fuera de los ciclos políticos locales. (…) La candidatura de la expresidenta Bachelet ante la Secretaría General de Naciones Unidas es de Estado, no de gobierno”.

Por otra parte, afirmó que un veto a la nominación por parte de Estados Unidos es “una de las posibilidades dentro de la normativa que tiene Naciones Unidas y sobre todo su Consejo de Seguridad. Ahora no es algo que haya ocurrido. Por lo tanto, el fuerte de la candidatura de la expresidenta es el liderazgo que ya ha mostrado a distintas resistencias en coyunturas que también fueron criticadas en su momento”.