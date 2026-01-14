Ministra Orellana y críticas de su hermana al presidente: “En las mesas de las familias chilenas las opiniones son diversas”

Isabel Orellana, hermana de la ministra y exmilitante de Convergencia Social, apuntó contra el mandatario tras el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a las críticas de su hermana al presidente Gabriel Boric a propósito del caso Gustavo Gatica.

Isabel Orellana, exmilitante de Convergencia Social, apuntó contra el mandatario tras el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo por los apremios ilegítimos que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

En redes sociales, Isabel contestó a la publicación que hizo el Frente Amplio a propósito de la decisión del tribunal y deslizó el cuestionamiento a Boric: “El Presidente tenía la opción de vetar la ley. Pero no lo hizo“.

El presidente tenia la opción de vetar la ley. No lo hizo.

Guárdense el posteo y hagan mejor política https://t.co/kllchJnZy3 — Isabel Orellana Guarello (@isaorellanag) January 13, 2026

h2>Ministra Orellana aclara dichos de su hermana

En entrevista con Radio Infinita, la ministra Orellana fue consultada sobre si lo dicho le generaba “una complicación”. “Yo creo que en las mesas de las familias chilenas las opiniones son diversas“, sostuvo.

“Lo que puedo señalar es lo que ya he dicho, que es que, sentencia aparte y comentario jurídico aparte, (…) yo personalmente admiro mucho la interés de Gustavo,”, continuó, sin profundizar en la crítica.

“Si tú escuchas las palabras que dijo (Gustavo) ayer, no hay odiosidad, no hay rencor, hay una conciencia muy lúcida respecto del rol que va a jugar como parlamentario y me alegro de que vaya a estar ahí para poner una cuota de humanidad en debates que a veces olvidan ese factor”.