Ministra Marín defiende remoción de directora del SernamEG ante el Senado: “La decisión es fundada en materia de confianza”

Durante la instancia, la secretaria de Estado también garantizó que el ajuste presupuestario no afectará programas clave y advirtió por el déficit que enfrenta la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, defendió este lunes la decisión del Ejecutivo de remover a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscilla Carrasco, en medio de cuestionamientos surgidos tras la medida.

Durante su exposición ante la Comisión de la Mujer del Senado, la secretaria de Estado enfatizó que la determinación se sustenta en razones institucionales.

“La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio”, afirmó, agregando que el proceso contempla “la indemnización correspondiente, según lo estipula la normativa”.

La ministra también abordó la situación de la exdirectora tras su notificación, explicando que presentó una licencia médica que debe ser respetada.

“Nosotros estamos en nuestra responsabilidad de acogerla, puesto que no podemos poner en cuestión el pronunciamiento de un profesional de la salud”, sostuvo.

No obstante, confirmó que la remoción seguirá adelante una vez que finalice dicho período, recogió La Tercera.

En paralelo, la subsecretaria Daniela Castro reconoció que el escenario podría haber sido distinto con mayor información disponible.

“A lo mejor podría haber sido distinto, pero lamentablemente nuestro ministerio no contaba con los antecedentes fácticos que proporcionarían una decisión distinta”, señaló.

Asimismo, describió el proceso como complejo: “Claramente no es una situación cómoda para nadie”.

Durante la sesión, Marín también se refirió al ajuste presupuestario del 3% impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, asegurando que no afectará programas clave.

“No vamos a tocar programas como el 4 a 7 (…) quiero transmitir esa tranquilidad”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue la situación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, que enfrenta un déficit acumulado.

““Esto es una situación de mayor tiempo y que se acrecienta desde el año 2023 a la fecha y que incluso tiene un déficit en materia presupuestaria de Prodemu, nosotros ya con los lineamientos esperamos que conforme a la celeridad administrativa esto se pueda solucionar”, advirtió la ministra, indicando que ya se están gestionando soluciones para resguardar la continuidad de los programas sociales.