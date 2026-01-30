Ministra Maisa Rojas responde a Iván Poduje tras críticas en seminario: “Basar políticas públicas en caricaturas no es productivo”

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se refirió a las críticas del futuro titular de Vivienda, Iván Poduje, realizadas en un seminario sobre la gestión del Gobierno en la reconstrucción de Viña del Mar.

La intervención del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, generó diversas reacciones, luego de sus criticas de las gestiones del Gobierno en la Región de Valparaíso tras los megaincendios que ocurrieron en febrero de 2024, además protagonizó un cruce con un asistente y entregó directrices del plan de reconstrucción que implementará la administración entrante tras los siniestros en las regiones del Biobío- Ñuble a mediados de enero.

En ese contexto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, planteó: “Basar la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas no es productivo”.

Asimismo, recalcó que durante esta administración se ha dejado claro que existe un consenso tanto nacional como internacional de que “el país y el mundo enfrenta una triple crisis que se manifiesta en cambio climático y pérdida de biodiversidad. Estoy hablando de extinción de especie, y también se manifiesta en contaminación. El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social”.

Esto luego de que Poduje deslizara críticas a la a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por la paralización de proyectos de reconstrucción en Viña del Mar, debido a la presencia de un belloto del norte.

“Están paralizadas por el activismo ambiental, por fanáticos ambientales en el gobierno, que tienen detenidas viviendas de reconstrucción porque encontraron un árbol. Tenemos un Hospital del Cáncer parado hace 18 meses porque encontraron un nido de lauchas”, dijo.

Reacciones tras la intervención de Poduje

Por su parte, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, remarcó que durante la campaña electoral fueron enfáticos en señalar que la reactivación de la economía es clave para la generación de empleo.

En ese sentido, enfatizó que es vital poner los intereses de las personas por sobre “los ideológicos que puedan tener algunas organizaciones que caen en el fanatismo medioambiental, que tanto daño le ha hecho a Chile durante los últimos años”.

No obstante, aclaró que “esto no significa que uno no tenga la intención de proteger y siempre avanzar en el estándar de protección medioambiental, pero nunca puede sobreponerse a la actividad humana y al desarrollo de las personas. Eso es lo que se refleja en las palabras del futuro ministro Poduje. Estamos 100% de acuerdo con lo que él está haciendo”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Jaime Araya, comentó: “Yo creo que, teniendo grandes condiciones para ser un gran ministro de Vivienda, si él no logra entender que el cumplimiento de la función pública, que es lo que va a hacer de ahora en adelante, una vez que asuma el cargo, tiene límites, formas y reglas a las cuales hay que sujetarse, claramente va a frustrar la posibilidad de tener un gran ministro de Vivienda”.

El diputado IND-PPD le sugirió interiorizarse sobre las obligaciones que tienen los funcionarios públicos.

“Sobre todo las más altas autoridades, de siempre conservar un clima de respeto. Uno puede disentir muy profundamente, pero siempre dentro de los marcos del respeto, no utilizando ironías que no corresponden, que son propias de un panel de televisión, pero que en modo alguno corresponden a las formas y modos en que los ministros de Estado deben relacionarse con la ciudadanía”, cerró.

Con información de Colomba Eichholz, periodista de CNN Chile.