Ministra Lincolao y detención de presuntos atacantes en su contra: “Me siento triste por los estudiantes porque me imagino que hoy se arrepienten”

La ministra, que fue agredida mientras visitaba la Universidad Austral en Valdivia, además aseguró que "a veces cuando uno es joven toma decisiones que no son necesariamente las que tomaría cuando es más adulto".

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, se refirió este lunes a la situación judicial de tres estudiantes de la Universidad Austral acusados de haberla agredido mientras realizó una visita por el inicio del año académico a Valdivia.

En este contexto, se indicó que la mujer y los dos hombres detenidos pasarán a control de detención durante la tarde de este lunes.

En diálogo con Radio Infinita, la propia Lincolao señaló que “recibí la información de las autoridades esta mañana. Yo me siento, bueno, triste por un lado porque creo que yo me imagino que los padres, la familia de los tres estudiantes están preocupados ahora. Yo soy mamá también, entonces creo que nunca es agradable tener un hijo en una situación así”.

“También me siento triste por los estudiantes porque me imagino que hoy se arrepienten de esos hechos. Y bueno, yo siempre digo como mamá: a veces cuando uno es joven toma decisiones que no son necesariamente las que tomaría cuando es más adulto“, añadió.

Finalmente, recalcó que “por una parte me siento triste por ellos, por otro lado muy agradecida de las autoridades, del Ministerio Público. Yo sé que la PDI y Fiscalía han trabajado juntas en hacer las diligencias y lo han hecho bastante rápido. Hoy son doce días desde los hechos y ya tenemos esto”.