Chile firma acuerdo con Estados Unidos para impulsar inversión en minerales críticos y combatir el crimen organizado

El acuerdo contempla robustecer la cadena de suministro de minerales críticos y mejorar las capacidades del Estado para combatir al crimen organizado. Este convenio surge luego de que el presidente José Antonio Kast, sostuviera una reunión con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, para la cooperación en el sector minero y tierras raras.

Este lunes, el gobierno de Chile junto al de Estados Unidos firmaron dos acuerdos para fortalecer la cooperación en minerales críticos y seguridad, con lo que buscan reforzar la cooperación bilateral entre ambos países.

A la ceremonia encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, asistieron en representación de Estados Unidos el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas DiNanno, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Mientras que en representación de Chile se sumaron a Pérez Mackenna el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert y los subsecretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, de Minería, Álvaro González, y de Seguridad, Andrés Jouannet.

¿En qué consiste el acuerdo en minería entre Chile y Estados Unidos?

En el ámbito de la minería, se firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) para “fortalecer la cooperación en minerales críticos”, el que consiste en un marco de cooperación entre Chile y EE. UU. para impulsar la inversión de materias primas como el cobre, litio y tierras raras. Asimismo, contempla el intercambio de conocimiento y tecnologías.

A esto se le suma la exploración y procesamiento de minerales, lo que permitirá el aumento del valor de los recursos extraídos al momento de ser vendidos.

De igual manera, destacaron que el MOU no crea obligaciones ni preferencias al momento de exportar los materiales extraídos, ya que su implementación se realizará conforme al marco legal y regulatorio vigente.

“Durante los últimos años, Chile ha suscrito este tipo de acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, Sudáfrica y la Unión Europea, lo que refleja una política exterior abierta, diversificada y no excluyente en materia de minerales críticos”, explicaron desde Cancillería.

¿Qué contempla el acuerdo en seguridad?

En materia de seguridad, Chile y Estados Unidos actualizaron su acuerdo para combatir el tráfico de drogas ante su crecimiento en los últimos años.

En esa línea, el acuerdo contempla fortalecer las capacidades del Estado de Chile para enfrentar a las bandas internacionales relacionadas con el crimen organizado en delitos como narcotráfico, ciberdelitos y el lavado de dinero.

En específico, la cooperación consiste en ayuda técnica, capacitaciones, coordinación entre agencias de seguridad nacional y agencias estadounidenses, reforzando así la seguridad pública y la cooperación internacional.

Un acuerdo que se conversó en los primeros días de Kast como presidente

El pasado 12 de marzo, durante el segundo día de José Antonio Kast como presidente, ya se había adelantado que se concretaría una alianza entre Chile y Estados Unidos, cuando el mandatario firmó un acuerdo con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, para crear acciones que aseguren la continuidad de las cadenas de suministro de recursos mineros.

En dicha ocasión, la Cancillería, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, informó que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países.

Asimismo, especificaron que las consultas abordarían el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias, gestionar la chatarra de minerales críticos y tierras raras, con el fin de apoyar la diversificación de las mismas, y explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión en minerales críticos.