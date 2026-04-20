Peppa Pig, Transformers y Monopoly en un mismo lugar: Inicia venta de entradas para Family Fest by Hasbro

Se trata de una experiencia inmersiva para grandes y chicos donde se podrá recorrer diversas estaciones que incluyen, entre otros, los mundos de Peppa Pig, Transformers, Nerf y Monopoly. Las entradas estarán a la venta desde el 22 de abril a través de Ticketmaster.

No importa la edad. Desde clásicos como Transformers hasta tardes familiares con Monopoly o momentos creativos con Play-Doh, los juegos de Hasbro han sido parte de distintas generaciones. Ese universo ahora da un paso más allá con una experiencia en vivo que promete convertirse en uno de los panoramas familiares más atractivos del año.

Se trata de Family Fest by Hasbro, un evento que llega al país de la mano de BeFun Entertainment, compañía chilena enfocada en el desarrollo de experiencias inmersivas. La propuesta invita a las familias a volver a jugar juntas, recorriendo espacios inspirados en icónicas franquicias globales como Peppa Pig, My Little Pony, Play-Doh, Transformers, Furby, Monopoly y Nerf.

“Estamos muy orgullosos de ser pioneros en la creación y desarrollo, junto a Hasbro, de esta experiencia, y estamos seguros de que será un éxito. Además, en línea con el propósito de Hasbro, esta gran feria experiencial es una invitación a volver a jugar juntos, entendiendo el juego como una herramienta de conexión real entre padres e hijos. Esta experiencia está diseñada para que las familias disfruten en grupo”, señala Tomás Carrasco, CEO de BeFun.

La experiencia se desarrollará como un recorrido libre dentro de una villa interactiva. Al ingresar, los asistentes recibirán un “pasaporte” que podrán ir completando a medida que exploran distintas estaciones temáticas, cada una con desafíos físicos, creativos y estratégicos. El trayecto incluye una Plaza Central con shows e instancias de interacción, y culmina con un cierre donde cada grupo es reconocido como “Familia Aventurera”.

El concepto detrás de esta propuesta apunta a algo más que el entretenimiento: poner el juego en el centro como herramienta de conexión. Sin tiempos definidos ni rutas obligatorias, la invitación es a disfrutar el proceso y compartir en familia, más que llegar rápidamente a un final.

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