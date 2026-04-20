Lluvia de estrellas Líridas: Cuándo verla, a qué hora y dónde será visible

La coordinadora de Extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Andrea Mejías, destacó respecto de la denominada “lluvia de estrellas”: “Existen registros de su observación desde hace más de 2.500 años. Eso la convierte en una de las más antiguas de las que se tiene registro”.

Durante este período se podrá observar la lluvia de meteoros conocida popularmente como “lluvia de estrellas”. Sin embargo, no se trata de estrellas cayendo, sino de pequeños fragmentos de origen cometario que ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre y producen destellos luminosos visibles desde la superficie.

Este fenómeno se inició el 14 de abril y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, aunque su punto máximo de observación en el país se podrá apreciar entre las noches del 21 y la madrugada del 22 de abril.

La astrónoma y coordinadora de Extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Andrea Mejías, explicó: “Es una lluvia de estrellas muy particular, porque existen registros de su observación desde hace más de 2.500 años. Eso la convierte en una de las más antiguas de las que se tiene registro”.

Específicamente, las Lluvia de meteoros Líridas se producen cuando la Tierra, en su recorrido habitual alrededor del Sol, atraviesa los restos del Cometa Thatcher. Estos fragmentos ingresan a la atmósfera a gran velocidad, generan fricción con el aire y provocan su incandescencia. El resultado es una estela luminosa breve, pero visible a simple vista.

Otro rasgo distintivo de esta lluvia de meteoros es su capacidad de generar bólidos, es decir, meteoros especialmente brillantes que dejan una estela visible durante varios segundos.

“En esta lluvia se tiende a formar meteoros muy grandes y luminosos, lo que produce un efecto visual particularmente llamativo para quienes quieran observarlos”, precisó la astrónoma.

El nombre de este fenómeno astronómico proviene de la Constelación de Lira, ya que, desde la perspectiva terrestre, los meteoros parecen originarse en ese sector del cielo. “Es un efecto óptico. No es que se generen en esa constelación, sino que, al observarlos, parecen venir desde ese punto”, señaló.

Recomendaciones para observarlas

Las Líridas podrán observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni binoculares, ya que los meteoros pueden aparecer en distintas zonas del cielo.

“Lo mejor es buscar un lugar despejado, ojalá oscuro, y mirar hacia arriba. Si usas binoculares o telescopios, reduces el campo de visión y puedes perderte gran parte del espectáculo”, recomendó Mejías.

Para una mejor experiencia, se recomienda evitar sectores con alta contaminación lumínica, especialmente en ciudades como Santiago, donde la iluminación artificial dificulta la observación del cielo nocturno. En contraste, zonas del norte del país ofrecen condiciones privilegiadas, lo que aumenta las probabilidades de observar estas estelas luminosas.

Además, es importante considerar aspectos prácticos como abrigarse adecuadamente, elegir un lugar cómodo y dar tiempo a que la vista se adapte a la oscuridad, proceso que puede tardar entre 15 y 20 minutos. “Una recomendación importante es no tener la pantalla del teléfono demasiado brillante ni luces cercanas. La idea es disfrutar el momento y desconectarse un poco”, sugirió.

Respecto del horario, el mejor momento para observar este fenómeno será durante la madrugada, especialmente después de las 2:30 horas.

“La mejor recomendación es mantener la vista en el cielo de forma constante, idealmente tomando como referencia la constelación de Lira, que se ubica hacia el norte y no muy alta sobre el horizonte. Allí destaca Vega, una estrella muy brillante que puede servir como punto de orientación para la observación”, comentó.

Las Líridas forman parte de un conjunto de lluvias de meteoros que ocurren periódicamente a lo largo del año. “Las lluvias de estrellas son eventos periódicos. Se repiten todos los años porque la Tierra vuelve a pasar por estas zonas con restos de cometas”, enfatizó.

De acuerdo con el calendario de eventos astronómicos publicado por el Gobierno de Chile, otras lluvias de meteoros que también podrán observarse este año son: