Senador Saavedra por Plan de Reconstrucción: “Obsesión ideológica del gobierno, de bajar ingresos y reducir el gasto público”

En conversación con CNN Chile, el parlamentario también llamó a postergar definiciones hasta conocer el detalle del proyecto. "El diálogo democrático es lo más fructífero para generar acuerdos, pero no me obliguen a ir a votar algo que no es claro porque no tenemos el texto", aseguró.

El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, abordó el debate en torno al plan de reconstrucción impulsado por el gobierno, marcando una línea clara: apoyo a las medidas vinculadas a la emergencia, pero fuertes reparos al componente tributario del proyecto.

En conversación con Hoy es Noticia, el parlamentario sostuvo que su colectividad respaldará las iniciativas destinadas a enfrentar las consecuencias de los incendios, aunque cuestionó que estas se mezclen con cambios estructurales al sistema fiscal.

“En eso el Partido Socialista, sus legisladores, vamos a estar al conteste porque es necesario”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el proyecto incluye elementos que, a su juicio, corresponden a una “contrarreforma tributaria”.

“Aquí cuando se comienzan a reducir los ingresos del Estado al bajar los impuestos de las grandes empresas, usted está afectando la capacidad de financiar políticas públicas”, señaló.

“La llamo contra reforma tributaria porque elimina un camino cierto que el país tenía. Es una obsesión ideológica del gobierno de Kast de bajar los ingresos, reducir el gasto público y reducir el Estado“, añadió.

Saavedra también puso en duda la coherencia del financiamiento de la iniciativa, apuntando a recortes presupuestarios.

“Si usted está bajando los ingresos, ¿cómo es eso de que lo va a compensar? ¿Quién entiende eso?”, cuestionó.

El legislador insistió en la necesidad de separar la discusión: por un lado, avanzar en un fondo permanente para emergencias y reconstrucción; por otro, debatir en profundidad cualquier modificación tributaria.

Asimismo, criticó la falta de certezas sobre los efectos económicos del proyecto.

“¿En qué parte se dice cómo se van a generar empleos? En ninguna. Son supuestos”, sostuvo, agregando que experiencias internacionales muestran resultados inciertos frente a este tipo de medidas.

Respecto al trámite legislativo, el senador llamó a postergar definiciones hasta conocer el detalle del proyecto, pese a que la excandidata presidencial del sector, Jeannette Jara, apoyó la idea de lesgislar la iniciativa por parte de la oposición.

“El diálogo democrático es lo más fructífero para generar acuerdos, pero no me obliguen a ir a votar algo que no es claro porque no tenemos el texto. Cuando tengamos el texto, conversemos y después arribemos a un acuerdo“, aseveró.

Finalmente, enfatizó la necesidad de un acuerdo político más amplio para enfrentar el escenario económico y social.

“Hay que sentarse a discutir en serio la forma de que el país crezca. (…) De que se genere en empleo, de que se salga de esta tasa del 8% del desempleo, se supere el 2,5% de crecimiento, ¿cómo se hace?”, puntualizó.