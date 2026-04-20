Vicepresidenta de la Cámara: Proyecto de Reconstrucción podría “salir en agosto” y “sería más sano que pase a dos comisiones”

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, señaló que prevé que el proyecto podría ser despachado durante agosto, idealmente antes de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027. Además, planteó que, si se aprueba la idea de legislar, “sería más sano que pase a dos comisiones”.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, abordó en Tolerancia Cero el debate prelegislativo ante el ingreso del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional al Congreso.

En ese contexto, la diputada de Renovación Nacional sostuvo que le habría gustado que el plan fuera “más parcelado”, compartiendo la visión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Respecto de los tiempos de tramitación de la iniciativa, afirmó que si el gobierno utiliza su facultad de poner suma urgencia en la Cámara Baja, el trabajo legislativo tendría que centrarse en esa discusión, tal como ocurrió con la reforma de pensiones.

Consultada sobre si considera viable que el plan pueda estar despachado a fines de agosto, respondió: “Podría salir, a nosotros nos están pidiendo junio”.

En relación con el debate sobre las comisiones que revisarán la iniciativa, sostuvo que el oficialismo es partidario de que el proyecto ingrese a la de Hacienda. Sin embargo, consideró que “sería bastante más sano, justamente para no tener estas peleas que tenemos adentro, ponerle todo el acelerador, pero ojalá que vaya tal vez a dos”, mencionando también la de Medio Ambiente.

No obstante, enfatizó que esta definición se resolverá mediante votación si se aprueba la idea de legislar.

#ToleranciaCero | Diputada Ximena Ossandón (RN) sobre Ley de Reconstrucción: “No conocemos absolutamente nada de cómo viene el proyecto (…). Los contenidos generales los sabemos, pero no el detalle”. 📡 https://t.co/Hnk5RYCKHt

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