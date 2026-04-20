Rincón y polémicos dichos de ministra Natalia Ducó: “Un superhéroe merece una buena capa, pero la capa no hace al superhéroe”

La periodista y panelista de Tolerancia Cero señaló que, en un contexto de múltiples necesidades en el ámbito deportivo —como mejores condiciones de entrenamiento, becas y equidad—, instalar la entrega de vestimenta como prioridad, incluso en tono de broma, puede resultar frívolo y generar una señal equivocada.

“Les quiero adelantar algo. La prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregar ropa linda a los deportistas. Es importante”.

Natalia Ducó aclaró que no era la única, pero habiendo tantas otras (entrenar en buenas condiciones, becas de alimentos, no discriminación entre hombres y mujeres, fiscalizar el uso de recursos, etc.) y en este contexto de estrechez, aunque haya sido una broma, supongamos, suena frívolo decirlo como lo dijo. Y si tuvo que explicar, si tuvieron que borrarlo de cuentas en redes, es porque no salió bien.

Es un tema tal vez menor, pero recuerda que hay un problema con las comunicaciones en varios ministerios. No se trata de que comuniquen lo que sea popular o cambien sus ideas, sino de que comuniquen bien. Forma y fondo.

No fue el caso de Ducó. Mejor no situar la ropa como prioridad; mejor enfatizar que la ropa debe ser DE CALIDAD, CÓMODA y además de buen aspecto.

Y, si hilamos más fino, mal también lo de “si uno va fea, con la polera mala, ya perdiste”, porque puede transmitirse el mensaje de que solo quienes tienen buena apariencia de indumentaria tendrían posibilidad de sentirse seguros.

Tuvo otra fase mejor, esta: “La ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón, es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea”.

Son superhéroes porque se han esforzado por el país que representan y es eso lo que hay que enfatizar.

Un superhéroe merece una buena capa, pero la capa no hace al superhéroe.