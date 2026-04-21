Manouchehri no descarta acudir al TC contra el proyecto de reconstrucción: “Vamos a utilizar todas las herramientas que la ley nos entregue”

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, no descartó trasladar la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional al Tribunal Constitucional. Además, manifestó su discrepancia con la excandidata Jeannette Jara, quien planteó que se debería votar a favor la idea de legislar la iniciativa.

El diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile al debate sobre el proyecto de Reconstrucción en la antesala de su ingreso al Congreso.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre la decisión de la Democracia Cristiana (DC) de realizar una reserva de constitucionalidad respecto a la iniciativa y sobre las acciones que podría tomar la oposición, como acudir al Tribunal Constitucional (TC), señaló: “Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que la ley nos entregue para impedir que un proyecto que, a nuestro juicio, beneficia al 1% a costa del 99% de la población”. Asimismo, sostuvo que “no descarta” trasladar la discusión al TC y afirmó que es “parte de lo que vamos a estudiar”.

Respecto a la posibilidad de votar la idea de legislar el plan, manifestó que el Ejecutivo debe dividir el proyecto de ley. “La ayuda social a los damnificados por los incendios la aprobamos mañana si el gobierno la separa”, sostuvo.

Además, subrayó que el gobierno de José Antonio Kast debe explicar cómo compensará al fisco los 4.500 millones de dólares en menores ingresos que implicaría la medida y planteó que el Ejecutivo debe presentar “una propuesta económica y no un regalo a los empresarios”.

#ToleranciaCero | Diputado Daniel Manouchehri (PS) aborda dichos de Jeannette Jara respecto a aprobar idea de legislar Ley de Reconstrucción. 📡 https://t.co/pJZt279pZP

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#ToleranciaCero | Diputado Daniel Manouchehri (PS) por Ley de Reconstrucción: ¿Hay posibilidad de que aprueben la idea de legislar? “El gobierno debe hacer dos cosas: primero, dividir el proyecto (…), y segundo, debe decir cómo compensará al fisco los US$ 4.500 millones que… pic.twitter.com/6VxzaAQ6gI — CNN Chile (@CNNChile) April 21, 2026

#ToleranciaCero | Diputado Manouchehri (PS) reflexiona a propósito de la Ley de Reconstrucción: “Necesitamos industrializar el país y mejorar la educación (…). El problema que tenemos con el solo crecimiento es que el crecimiento por sí mismo no genera desarrollo”. 📡… pic.twitter.com/aBA2eyH45J — CNN Chile (@CNNChile) April 21, 2026

#ToleranciaCero | Diputado Daniel Manouchehri (PS) sobre Ley de Reconstrucción: “Esta es una reforma que está enfocada en el 1% más rico (…). El gobierno no ha dicho cuántos puestos de trabajo va a generar y cuánto crecimiento requerimos para compensar los US$ 4 mil millones… pic.twitter.com/EGZzV0Y3Nk — CNN Chile (@CNNChile) April 21, 2026

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