#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Manouchehri no descarta acudir al TC contra el proyecto de reconstrucción: “Vamos a utilizar todas las herramientas que la ley nos entregue”

Por CNN Chile

21.04.2026 / 00:02

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, no descartó trasladar la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional al Tribunal Constitucional. Además, manifestó su discrepancia con la excandidata Jeannette Jara, quien planteó que se debería votar a favor la idea de legislar la iniciativa.

El diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile al debate sobre el proyecto de Reconstrucción en la antesala de su ingreso al Congreso.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre la decisión de la Democracia Cristiana (DC) de realizar una reserva de constitucionalidad respecto a la iniciativa y sobre las acciones que podría tomar la oposición, como acudir al Tribunal Constitucional (TC), señaló: “Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que la ley nos entregue para impedir que un proyecto que, a nuestro juicio, beneficia al 1% a costa del 99% de la población”. Asimismo, sostuvo que “no descarta” trasladar la discusión al TC y afirmó que es “parte de lo que vamos a estudiar”.

Respecto a la posibilidad de votar la idea de legislar el plan, manifestó que el Ejecutivo debe dividir el proyecto de ley. “La ayuda social a los damnificados por los incendios la aprobamos mañana si el gobierno la separa”, sostuvo.

Además, subrayó que el gobierno de José Antonio Kast debe explicar cómo compensará al fisco los 4.500 millones de dólares en menores ingresos que implicaría la medida y planteó que el Ejecutivo debe presentar “una propuesta económica y no un regalo a los empresarios”.

Mira aquí el video completo

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Manouchehri no descarta acudir al TC contra el proyecto de reconstrucción: “Vamos a utilizar todas las herramientas que la ley nos entregue”
Daniel Mansuy conmemora décimo aniversario de la muerte de Patricio Aylwin: "Aprendió de sus errores y de sus fracasos"
¿Un contrato social para la Inteligencia Artificial?: El minuto de Alfredo Joignant
Sepúlveda por gestión de autoridades de Universidad Austral tras agresión a Lincolao: "Tampoco se ha visto mucho arrepentimiento"
Rincón y polémicos dichos de ministra Natalia Duco: "Un superhéroe merece una buena capa, pero la capa no hace al superhéroe"
“Estoy de acuerdo con la solicitud de renuncia”: Manouchehri respaldó a Cicardini cuando pidió la salida de Quiroz en debate por combustibles en el Senado