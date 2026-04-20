Grupo de K-pop Aespa anuncia concierto en Chile: ¿Cuándo será el show?
Por CNN Chile
20.04.2026 / 21:41
La agrupación pisará suelo chileno como parte de su nueva gira mundial "2026-27 aespa LIVE TOUR".
Buenas noticias llegaron para los fans chilenos de
, ya que este lunes se reveló que el icónico grupo de K-pop dará un Aespa concierto en el país.
La agrupación compuesta por Karina, Winter, Giselle y Ningning arribará al país como parte de su nueva gira mundial “2026-27 aespa LIVE TOUR”.
La última vez que el cuarteto pisó Chile fue en
septiembre del 2023 como parte de su tour “Hyper Line”. Luego tuvieron dos giras más, pero estas no incluyeron a Chile.
La gira también incluye paradas en diversas ciudades de Norteamérica, Europa y Asia. En el caso de Latinoamérica, también visitarán
Perú, México y Brasil.
VIDEO ¿Cuándo es el concierto de Aespa en Chile y cuánto costarán las entradas?
El concierto de Aespa en Chile como parte de su nueva gira está programado para el
domingo 6 de septiembre en un recinto aún por confirmar. Respecto a las entradas, tanto el inicio de la venta como los valores
aún no han sido detallados.
