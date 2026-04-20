Ximena Ossandón (RN): “Nos creemos tan bacanes cuando nos estamos instalando y la verdad es que tenemos las mismas debilidades que tiene el gobierno anterior”

La diputada de RN, Ximena Ossandón, sugirió en Tolerancia Cero de CNN Chile que "hay que terminar con la soberbia", puesto que la instalación de una administración independiente de la fuerza política es "difícil".

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, abordó en Tolerancia Cero la instalación del primer mes del gobierno de José Antonio Kast.

En primer lugar, sostuvo que percibe como un problema que el gobierno se haya puesto un título de emergencia, donde la seguridad es un eje central. Sin embargo, señaló que “las personas están empezando a perder un poco la paciencia y lo que quieren ver son resultados” y, a su juicio, “estamos al debe” en esta materia.

En segundo lugar, afirmó que el proceso de instalación de distintas administraciones ha sido complejo. “Recuerdo que en la época de Piñera y Bachelet fueron procesos difíciles, pero hoy día a este gobierno se le está exigiendo tal vez un poco más de la cuenta”, señaló.

No obstante, reconoció que han existido complicaciones en el despliegue comunicacional, específicamente en el caso de la ministra vocera Mara Sedini, quien, según planteó, está en un proceso de aprendizaje al no tener una trayectoria política.