Contraloría publica listado de municipios que entre 2024 y 2025 superaron el gasto promedio en celebraciones no justificadas

La Contraloría General de la República explicó que el “análisis comparativo entre el gasto de fondos públicos en celebraciones y el gasto social en personas naturales incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, cultural o de desarrollo comunal”.

Este lunes, la Contraloría General de la República (CGR) publicó el listado completo de celebraciones analizadas en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, donde se revisaron los gastos municipales relacionados con festividades durante 2024 y 2025.

En ese contexto, el ente contralor aclaró que se excluyeron del análisis diversas celebraciones reconocidas por la ley, así como “otras fiestas que son transversales o representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo en las comunas, como las festividades costumbristas y folclóricas, las celebraciones de Año Nuevo, entre otras”.

“En cambio, el análisis comparativo entre el gasto de fondos públicos en celebraciones y el gasto social en personas naturales incluyó otras fiestas que no tienen justificación normativa, cultural o de desarrollo comunal, como lo exige la ley N°18.695″, destacando, por ejemplo, Halloween, el Día de la Sonrisa y el Día de la Primavera, entre otras.

Listado de los 118 municipios que superaron en 2024 el gasto promedio nacional de $51 millones en celebraciones no justificadas normativamente

Listado de los 104 municipios que superaron en 2025 el gasto promedio nacional de $38 millones en celebraciones no justificadas normativamente