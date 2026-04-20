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Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella

Por CNN Chile

20.04.2026 / 20:54

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El anuncio se produjo al cierre de su presentación en el escenario principal, cuando la artista proyectó en pantalla el mensaje “Nos vamos de tour”, desatando la euforia del público.

(EFE) – La cantante colombiana Karol G anunció que emprenderá una nueva gira de conciertos con motivo de su más reciente producción, ‘Tropicoqueta’, tras hacer historia en Coachella al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el cartel de uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: “Nos vamos de tour”.

Sin fechas ni destinos confirmados por el momento, la intérprete, originaria de Medellín (Colombia), regresará así a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024, con su disco ‘Mañana será bonito’.

Su actuación, que sirvió como cierre de los dos fines de semana del festival, convirtió a Coachella en una vitrina de la música latina, con invitados como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro, entre otros.

La segunda semana del festival también destacó por otras apariciones sorpresa. Entre ellas, el encuentro de Madonna y Sabrina Carpenter, que interpretaron juntas ‘Vogue’ y ‘Like a Prayer’.

Asimismo, la californiana Billie Eilish acompañó a Justin Bieber, mientras que Lisa, integrante de la banda surcoreana Blackpink, sorprendió al unirse al productor Anyma para interpretar ‘Bad Angel’.

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