Chile firma acuerdos con Estados Unidos: ¿De qué tratan?

Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica, abordamos los acuerdos firmados este lunes entre Chile y Estados Unidos que buscan invertir en los minerales críticos y fortalecer la seguridad del país.

El acuerdo de seguridad contempla un aporte del gobierno estadounidense por un total de un millón de dólares para combatir el crimen organizado en Chile. Por otra parte, el firmado en materia de minería tiene como fin fortalecer la cooperación en minerales críticos.

En este capítulo también conversamos sobre los preparativos que el Gobierno alista para el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso durante la semana, iniciativa que ha sumado duras críticas desde la oposición.

En esa misma línea, hablamos sobre la reunión que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) durante esta jornada para negociar la legislación del proyecto.

Por último, analizamos las aristas del proyecto de Reconstrucción Nacional con el exministro de Economía y rector de Inacap, Lucas Palacios.

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