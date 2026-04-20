Programas completos Agenda Económica

Chile firma acuerdos con Estados Unidos: ¿De qué tratan?

Por CNN Chile

20.04.2026 / 20:56

Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica, abordamos los acuerdos firmados este lunes entre Chile y Estados Unidos que buscan invertir en los minerales críticos y fortalecer la seguridad del país.

El acuerdo de seguridad contempla un aporte del gobierno estadounidense por un total de un millón de dólares para combatir el crimen organizado en Chile. Por otra parte, el firmado en materia de minería tiene como fin fortalecer la cooperación en minerales críticos.

En este capítulo también conversamos sobre los preparativos que el Gobierno alista para el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso durante la semana, iniciativa que ha sumado duras críticas desde la oposición.

En esa misma línea, hablamos sobre la reunión que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) durante esta jornada para negociar la legislación del proyecto.

Por último, analizamos las aristas del proyecto de Reconstrucción Nacional con el exministro de Economía y rector de Inacap, Lucas Palacios.

Revisa el programa completo

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN ¿Un contrato social para la Inteligencia Artificial?: El minuto de Alfredo Joignant
Sepúlveda por gestión de autoridaes de Universidad Austral tras agresión a Lincolao: "Tampoco se ha visto mucho arrepentimiento"
Rincón y polémicos dichos de ministra Natalia Ducó: "Un superhéroe merece una buena capa, pero la capa no hace al superhéroe"
“Estoy de acuerdo con la solicitud de renuncia”: Manouchehri respaldó a Cicardini cuando pidió la salida de Quiroz en debate por combustibles en el Senado
Ximena Ossandón (RN): “Nos creemos tan bacanes cuando nos estamos instalando y la verdad es que tenemos las mismas debilidades que tiene el gobierno anterior”
Vicepresidenta de la Cámara: Proyecto de Reconstrucción podría “salir en agosto” y “sería más sano que pase a dos comisiones”