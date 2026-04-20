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Soldado israelí destroza a martillazos imagen de Jesucristo en el Líbano: Benjamín Netanyahu condenó el hecho

Por CNN Chile

20.04.2026 / 19:46

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El primer ministro israelí señaló que las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal "y tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra el responsable".

(EFE) – Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó “en los términos más enérgicos” el destrozo a martillazos de una figura católica que representa a Jesús en la cruz a manos de un soldado israelí en el sur del Líbano.

“Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra el responsable”, dijo el mandatario en un mensaje compartido en X.

La fotografía, que el Ejército corroboró como verdadera en una investigación inicial, muestra a un soldado israelí, armado con un martillo y golpeando la cara de Jesús crucificado. La figura, además, ha sido descolgada del mástil y se encuentra invertida en el suelo fuera de la iglesia.


Netanyahu aprovechó este incidente para reiterar “los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo” hacia todas las religiones y aseguró que “la población cristiana en Israel prospera”.

Sin embargo, no hizo alusión a la expulsión forzosa y el asedio diario que sufren los palestinos cristianos en Cisjordania ocupada a causa de los colonos, ni tampoco a las diferentes iglesias de Gaza que fueron dañadas y atacadas durante la ofensiva israelí.

También en la ofensiva contra Líbano en 2024, varios ataques del Ejército israelí contra la ciudad de Yaroun, próxima a la divisoria localizada al sur de Líbano, dejaron en escombros la iglesia católica romana de San Georgios, construida en 1923.

Lamentamos profundamente el incidente y el daño que haya causado a los creyentes en el Líbano y en todo el mundo”, añadió el líder en su mensaje en X.

El Ejército israelí, por su parte, dijo en un comunicado castrense que aún está investigando y que se tomarán “las medidas pertinentes” contra los implicados según las conclusiones, sin detallar las posibles acciones disciplinarias.

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