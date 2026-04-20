Soldado israelí destroza a martillazos imagen de Jesucristo en el Líbano: Benjamín Netanyahu condenó el hecho

El primer ministro israelí señaló que las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal "y tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra el responsable".

(EFE) – Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó “en los términos más enérgicos” el destrozo a martillazos de una figura católica que representa a Jesús en la cruz a manos de un soldado israelí en el sur del Líbano.

“Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra el responsable”, dijo el mandatario en un mensaje compartido en X.

La fotografía, que el Ejército corroboró como verdadera en una investigación inicial, muestra a un soldado israelí, armado con un martillo y golpeando la cara de Jesús crucificado. La figura, además, ha sido descolgada del mástil y se encuentra invertida en el suelo fuera de la iglesia.

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region. Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026



Netanyahu aprovechó este incidente para reiterar “los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo” hacia todas las religiones y aseguró que “la población cristiana en Israel prospera”.

Sin embargo, no hizo alusión a la expulsión forzosa y el asedio diario que sufren los palestinos cristianos en Cisjordania ocupada a causa de los colonos, ni tampoco a las diferentes iglesias de Gaza que fueron dañadas y atacadas durante la ofensiva israelí.

También en la ofensiva contra Líbano en 2024, varios ataques del Ejército israelí contra la ciudad de Yaroun, próxima a la divisoria localizada al sur de Líbano, dejaron en escombros la iglesia católica romana de San Georgios, construida en 1923.

“Lamentamos profundamente el incidente y el daño que haya causado a los creyentes en el Líbano y en todo el mundo”, añadió el líder en su mensaje en X.

El Ejército israelí, por su parte, dijo en un comunicado castrense que aún está investigando y que se tomarán “las medidas pertinentes” contra los implicados según las conclusiones, sin detallar las posibles acciones disciplinarias.