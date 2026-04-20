Se mantienen las bajas temperaturas con nubosidad en la Región Metropolitana | CNN Tiempo
Por CNN Chile
20.04.2026 / 16:51
{"multiple":false,"video":{"key":"czGb0GPOOth","duration":"00:04:36","type":"video","download":""}}
Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Continúan las temperaturas bajo los 25 °C en la zona norte del país y se espera un cielo parcialmente nublado durante el martes 21 de abril, menos para la ciudad de Copiapó, que estará despejado con una máxima de 24 °C.
Las máximas alcanzarán: 20 °C en Antofagasta, 23 °C en Arica y 24 °C en Iquique.
En el sur, las lluvias cesarán en gran parte del territorio, con excepción de Puerto Aysén, que continuará con precipitaciones durante la jornada del martes.
En Punta Arenas estará nublado con 11 °C; Puerto Montt alcanzará los 14 °C con cielo parcial; y tanto Temuco como Valdivia llegarán a los 16 °C.
Las precipitaciones pararán también en la zona centro, ya que se espera nubosidad en Santiago junto con una mañana helada que tendrá una mínima de 7 °C y que subirá hasta los 22 °C.