Se mantienen las bajas temperaturas con nubosidad en la Región Metropolitana | CNN Tiempo

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Continúan las temperaturas bajo los 25 °C en la zona norte del país y se espera un cielo parcialmente nublado durante el martes 21 de abril, menos para la ciudad de Copiapó, que estará despejado con una máxima de 24 °C.

Las máximas alcanzarán: 20 °C en Antofagasta, 23 °C en Arica y 24 °C en Iquique.

En el sur, las lluvias cesarán en gran parte del territorio, con excepción de Puerto Aysén, que continuará con precipitaciones durante la jornada del martes.

En Punta Arenas estará nublado con 11 °C; Puerto Montt alcanzará los 14 °C con cielo parcial; y tanto Temuco como Valdivia llegarán a los 16 °C.

Las precipitaciones pararán también en la zona centro, ya que se espera nubosidad en Santiago junto con una mañana helada que tendrá una mínima de 7 °C y que subirá hasta los 22 °C.