El primer ministro entrante de Hungría insinúa que Netanyahu sería arrestado si visita el país

El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, insinuó que Netanyahu podría ser arrestado si viajara a Budapest, debido a la orden de arresto vigente en su contra emitida por la Corte Penal Internacional en 2024 por presuntos crímenes de guerra.

(CNN) – El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, insinuó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sería arrestado si viajara a Budapest debido a la orden de arresto vigente en su contra emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

“Si un país es miembro de la Corte Penal Internacional, y una persona sobre la que pesa una orden de arresto entra en nuestro territorio, entonces esa persona debe ser puesta bajo custodia”, dijo Magyar a los periodistas el lunes, según una traducción de Reuters.

Magyar también dijo que ha informado a Netanyahu de su deseo de reintegrar a Hungría en el sistema de la CPI. El primer ministro en funciones, Viktor Orbán, cultivó estrechos vínculos con el Gobierno de derecha de Netanyahu y había encaminado a Hungría a abandonar la CPI antes de recibir a Netanyahu en Budapest en 2025.

Netanyahu y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant están ambos sujetos a una orden de arresto, emitida por la CPI en 2024, por presuntos crímenes de guerra durante la guerra en Gaza. Ambos hombres han negado haber cometido irregularidades.

Por Max Saltman y Heather Law.