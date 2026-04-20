Kaiser tras la renuncia de Cristián Labbé en el PNL: “No hemos juzgado a nadie” y “tampoco es obligatorio ser miembro del partido”

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, fue consultado sobre la renuncia del exdiputado Cristián Labbé, quien sostuvo que cuando expresó su opinión sobre el rumbo del PNL se le “canceló”. Frente a ello, Kaiser respondió: “No hemos juzgado a nadie” y deslizó una reflexión: “Si alguien se enoja porque la decisión mayoritaria no es la que él considera correcta, bueno, en un partido político va a tener que vivir muchas veces esas situaciones”.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, abordó la salida del exdiputado Cristián Labbé de la colectividad.

Consultado sobre si el exparlamentario sufrió una cancelación al interior de la tienda política, el timonel del PNL aclaró en 24 Horas: “No, nosotros, en primer lugar, no hemos juzgado a nadie. Aquí existe una institucionalidad y la institucionalidad funciona. Que yo sepa, no hubo un proceso abierto contra Labbé”.

En esa línea, afirmó que Labbé tenía derecho a expresar su opinión; sin embargo, el partido determinó no seguir su camino, ya que el PNL cuenta con su propia estructura e institucionalidad.

“Y si usted no está satisfecho con las decisiones que se toman, bueno, tampoco es obligatorio ser miembro del partido”, añadió.

Asimismo, sostuvo: “Yo le deseo al señor Labbé mucho éxito en su futuro político, pero evidentemente aquí no se le escuchó, tomamos otra decisión. Si alguien se enoja porque la decisión mayoritaria no es la que él considera correcta, bueno, en un partido político va a tener que vivir muchas veces esas situaciones, donde quizás la decisión que toma la dirigencia no es necesariamente aquella que uno habría tomado individualmente, pero son proyectos colectivos estos”.

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La distancia entre Johannes Kaiser y Cristián Labbé

Las diferencias comenzaron en medio del debate sobre si el PNL debía ser parte del gobierno de José Antonio Kast. A pesar de la decisión de la colectividad, Labbé asistió al anuncio del gabinete.

Respecto de la postura adoptada por el partido, el exparlamentario señaló a mediados de enero que había sido “bien crítico con la decisión de la directiva de mi partido”, ya que, a su juicio, en el escenario actual era un “desacierto restarse”.

“Espero que se retracten de su decisión, porque no existen ministerios buenos, sino ministros mejores”, manifestó.

Posteriormente, a inicios de febrero, en entrevista con T13, abordó su relación con Kaiser y la describió como “alejada, tibia y distante”, aclarando que no se trataba de un asunto personal, sino de distintas perspectivas políticas.

“Yo no quiero seguir con la teleserie, pero da lata. Da lata ser parte de un partido, da lata ser parte de una campaña, da lata ser jefe de campaña y que finalmente terminen vetando a los militantes, no solo a mí, sino a todos”, cuestionó.

Este lunes, Labbé oficializó su renuncia al PNL y, durante la emisión del programa radial Como día lunes de Radio La Metro, acusó que cuando era militante se le “canceló” su visión respecto de los lineamientos que debía seguir la tienda política.