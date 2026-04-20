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Labbé rompe con Kaiser: Acusa autoritarismo y “veto” en el Partido Nacional Libertario

Por Michel Nahas Miranda

20.04.2026 / 14:09

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El exjefe de campaña del presidenciable libertario concretó su salida de la colectividad tras meses de tensiones derivadas de la negativa de la tienda a integrar el gobierno de José Antonio Kast.

El exdiputado Cristian Labbé oficializó su renuncia al Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad liderada por el diputado y precandidato presidencial Johannes Kaiser. La salida, que se produce tras meses de distanciamiento estratégico, marca el fin de la alianza entre quien fuera el jefe de campaña de Kaiser y el proyecto político libertario.

Durante la emisión de su programa radial “Como día lunes“, Labbé explicó que su dimisión se gestionó con reserva para evitar el impacto mediático inmediato. Sin embargo, transparentó que el motivo central radica en la imposibilidad de manifestar disidencias internas sin enfrentar represalias por parte de la cúpula partidaria.

“Cuando yo era militante y di mi opinión, se me canceló de cierta manera”, afirmó el exparlamentario, quien anteriormente militó en la UDI antes de sumarse a las filas del PNL. Labbé subrayó que actualmente prefiere recuperar su independencia política para opinar sin las restricciones impuestas por la directiva.

El origen de la tensión se remonta a la decisión adoptada por el partido en enero de este año, cuando la colectividad resolvió no formar parte de la administración del presidente José Antonio Kast. Labbé se manifestó en desacuerdo con dicha postura, lo que derivó en un quiebre personal y político con Johannes Kaiser, a quien llegó a calificar de autoritario en su estilo de conducción.

A pesar de las críticas por el manejo interno y el “veto” que acusó haber sufrido, el exdiputado aseguró mantener aprecio por los militantes de la tienda. No obstante, ratificó que no retomará la disciplina partidaria en el corto plazo, apostando por mantener su rol de analista y comunicador de forma autónoma.

Hasta el momento, la directiva del Partido Nacional Libertario no ha emitido una declaración oficial respecto a la salida de una de sus figuras fundacionales y estratégicas más visibles durante el último ciclo electoral.

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