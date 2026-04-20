Ministerio de Vivienda abre sumario y suspende a un funcionario tras informe sobre irregularidades de Contraloría

Las irregularidades detectadas corresponden a operaciones realizadas entre 2022 y 2024, donde se advirtieron debilidades en los procesos de tasación, lo que podría haber derivado en pagos por sobre el valor real de los predios.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo abrió un sumario administrativo tras las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República sobre la compra de terrenos en años recientes.

Así lo confirmó el ministro Iván Poduje, quien además informó la suspensión de un funcionario mientras avanzan las indagatorias.

Las irregularidades detectadas corresponden a operaciones realizadas entre 2022 y 2024, donde se advirtieron debilidades en los procesos de tasación, lo que podría haber derivado en pagos por sobre el valor real de los predios.

Esto abrió cuestionamientos sobre la ejecución del plan habitacional impulsado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Sumario y un funcionario supendido

En ese contexto, el secretario de Estado aseguró que la investigación abarcará más allá de los casos inicialmente revisados.

“Se está investigando cada una de las compras de terreno que fueron observadas por la contralora”, afirmó, añadiendo que también se trabaja en el uso de los predios que aún no han sido destinados a proyectos.

En esa línea, precisó que el análisis se extenderá a operaciones de mayor envergadura.

“La contralora hizo una muestra de 25 casos y nosotros estamos investigando todas las compras grandes”, sostuvo.

Respecto a los terrenos sin utilización, el ministro indicó que ya se están tomando medidas.

“Estamos acelerando la destinación de esos terrenos para proyectos de vivienda”, señaló.

Pese a la apertura del sumario y la suspensión ya aplicada, la autoridad recalcó que aún no hay responsables definidos.

“El sumario lo va a determinar”, puntualizó.