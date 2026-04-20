IPSA y Wall Street retroceden levemente mientras el petróleo y el dólar suben ante turbulento fin de semana en Medio Oriente

Los principales índices bursátiles del mundo reaccionaron con cautela al aumento de tensiones en Medio Oriente, con Wall Street retrocediendo menos de 1%, al igual que la Bolsa de Santiago, el dólar ubicándose en torno a los $880 y el petróleo, que tuvo un alza de más del 5%.

Un turbulento fin de semana se vivió en Medio Oriente, luego de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz tan solo un día después de que Donald Trump anunciara que este estaba completamente abierto para el tránsito por la región, lo que redujo el optimismo de los mercados bursátiles de cara a un posible acuerdo de paz.

El S&P IPSA retrocedió 0,75% hasta los 11.343,23 puntos, posicionándose así por debajo de la barrera de las 11.400 unidades que sobrepasó al finalizar la sesión del viernes pasado.

Esta caída estuvo marcada por la incertidumbre en Medio Oriente y la bajada en las acciones más transadas del día, con Banco de Chile (-0,05%), SQM-B (-0,70%), Latam (-1,02%), Cencosud (-1,19%) y Santander (-0,89%).

¿Cuánto cayó Wall Street?

Tras la ola alcista de la semana pasada en Wall Street, que llevó al S&P 500 a alcanzar máximos históricos, al igual que el NASDAQ Composite, que tuvo 13 sesiones consecutivas al alza, siendo su mejor racha desde 1992. Asimismo, el Dow Jones cerró la semana pasada encaminado a retomar su lugar por encima de los 50.000 puntos.

Sin embargo, tras el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz, los números se tornaron rojos este lunes, con el S&P 500 que cayó 0.30% hasta las 7,104.53 unidades, el NASDAQ Composite un 0.26% hasta los 24,404.39 puntos y el Dow Jones apenas un 0.01% por sobre las 49.400 unidades.

Asimismo, en Europa, el DAX alemán retrocedió 1,15%, el CAC 40 francés un 1,12% y el FTSE 100 londinense un 0,55%. Mientras que en Asia los mercados avanzaron, con el índice japonés Nikkei 225 en un 0,60%, el Hang Seng de Hong Kong un 0,77% y el CSI 300 chino en un 0,61%.

¿Cuánto varió el dólar?

La divisa norteamericana volvió a ubicarse por encima de los $880 tras cerrar en $883,03, lo que representa un alza de casi $4 tras finalizar la sesión del viernes en torno a los $878.

“El tipo de cambio USD/CLP se mantiene en torno a los 882 pesos chilenos, operando en un rango acotado entre los 879 y 883 pesos, en una jornada marcada por baja volatilidad y comportamiento lateral”, explicó el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti.

“El Dollar Index (DXY) cotiza en la zona de los 97.80 puntos, con presión bajista, lo que limita avances del dólar a nivel global. En paralelo, el cobre se ubica en torno a los US$6 por libra en COMEX, mostrando también presión a la baja, lo que equilibra el movimiento del tipo de cambio”, agregó.

“Durante la jornada, la ausencia de datos macroeconómicos relevantes ha llevado al mercado a centrarse en el frente geopolítico. Declaraciones de Donald Trump señalaron que no existe presión inmediata para alcanzar un acuerdo con Irán, aunque destacó que las negociaciones podrían avanzar rápidamente hacia un eventual acuerdo”, explicó.

En esa línea, el analista de mercados de Capitaria, destacó que el comportamiento de los mercados dependerá del progreso en las negociaciones en Medio Oriente: “El mercado se mantiene atento a cualquier novedad en las conversaciones, considerando el impacto potencial en los precios de la energía y en el apetito por riesgo global”.

Por su parte, Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, argumentó cómo ha afectado a los mercados la incertidumbre de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán: “El tipo de cambio cerró la jornada al alza en un contexto donde el foco del mercado sigue puesto en el panorama geopolítico. El repunte del precio del petróleo provocó un cambio en los flujos y presionó a la baja a las bolsas”.

“Si bien la información todavía es confusa, y desde Irán se ha señalado que existen esfuerzos positivos para poner fin al bloqueo estadounidense, la dinámica del mercado sigue girando en torno a la incertidumbre”, aseguró.

“Esperamos que durante las primeras sesiones de esta semana el escenario comience a definirse con mayor claridad, ya sea hacia una escalada o una desescalada del conflicto. Además, el precio del cobre se ha mantenido débil, lo que continúa presionando al peso chileno”, cerró.

¿Cuánto subió el barril de petróleo de WTI y Brent?

La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán el fin de semana recayó directamente en un alza en torno al 5% del petróleo, con el West Texas Intermediate (WTI) que subió un 6,87% hasta los US$ 89.61. Por su parte, el barril de Brent escaló hasta los US$ 94.30 tras un alza del 4,34%.

Con esto, el crudo recuperó el terreno perdido tras el anuncio de Donald Trump la mañana del viernes pasado, cuando informó que el estrecho de Ormuz se encontraba abierto en su totalidad, dando señales de que un acuerdo de paz estaba cerca, posibilidad que se diluyó el fin de semana tras el nuevo bloqueo del conector clave del golfo Pérsico.