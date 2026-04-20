Festival de la Lana 2026 en Providencia: Todo lo que tienes que saber de la fiesta textil gratuita este 24, 25 y 26 de abril

Este fin de semana se realizará la XIII edición del Festival de la Lana en el Centro Cultural Montecarmelo. El evento textil, de carácter gratuito, contará con food trucks, áreas de descanso y zonas especialmente habilitadas para tejer.

Este fin de semana regresa la XIII edición del Festival de la Lana en el Centro Cultural Montecarmelo, ubicado en la comuna de Providencia.

La fiesta textil se realizará por tercer año consecutivo y trae una programación diversa, gratuita y abierta a todo público. Se prevé la participación de más de 60 expositores provenientes de distintos puntos del país.

Los asistentes podrán conocer de cerca técnicas tradicionales y contemporáneas como el estampado botánico con fibras naturales, hilado en huso, cordonería andina y bordado en volumen.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó: “Con este festival entregamos un espacio valioso para promover la lana como un producto tradicional en nuestro país y reconocemos parte importante de nuestra identidad con la presencia de expositores de diversas regiones. Montecarmelo se transforma en una vitrina de lujo para que puedan exponer sus productos, pero también en una invitación a encontrarnos con nuestros vecinos y a aprender en los diversos talleres. Tejer es una forma de crear comunidad, una invitación a bajar el ritmo del día a día para disfrutar de un espacio cultural diverso e interesante”.

Por su parte, la co-directora del festival, Ana Lagos, complementó: “Nos importa que el evento sea un lugar amable, donde se pueda ir en familia, sentarse a tejer, leer, mirar, jugar y conversar con calma. Creemos en los encuentros donde el tiempo se hace más lento y donde el hacer con las manos nos ayuda a recuperar la atención y el sentido de comunidad”.

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El Centro Cultural Montecarmelo dispondrá de food trucks, áreas de descanso y zonas especialmente habilitadas para tejer.

La programación cultural incluye una variada cartelera de espectáculos gratuitos:

Viernes 24: Presentación de la obra La Pérgola de las Flores, a cargo de la compañía Uróboro Teatro.

Sábado 25: Música en vivo con la agrupación Memoria Guachaca e intervenciones artísticas de Lambe Lambe.

Domingo 26: Muestra de danza con el Ballet Folclórico de la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Chile.

Las coordenadas del evento

Fecha: 24, 25 y 26 de abril.

Horario: 11:00 a 20:00 horas.

Lugar: Centro Cultural Montecarmelo.

Entrada: gratuita y abierta a todo público.

Más información: www.festivaldelalana.cl | Instagram: @cmontecarmelo y @festivaldelalana.

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