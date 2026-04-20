JJ.CC. y Frente Estudiantil del FA por agresión a ministra Lincolao: “No se enmarca en nuestra línea de acción política” y acusan “cortina de humo”

Las Juventudes Comunistas y el Frente Estudiantil del Frente Amplio, a través de una declaración pública, manifestaron: “Rechazamos que este caso sea utilizado como una cortina de humo para ocultar la agenda autoritaria del gobierno”.

Este lunes, las Juventudes Comunistas y el Frente Estudiantil del Frente Amplio se refirieron a la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral, tras la agresión que sufrió la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, durante la inauguración del año académico en el campus.

Respecto de la aprehensión, los alumnos fueron formalizados por la Fiscalía Regional de Los Ríos por el delito de atentado contra la autoridad y quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Uno de ellos era militante de las Juventudes Comunistas.

En ese contexto, a través de una declaración pública, señalaron que los incidentes registrados al interior de la casa de estudios el pasado 8 de abril “no fueron convocados por ninguna de nuestras organizaciones ni se enmarcan en nuestra línea de acción política”.

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Asimismo, manifestaron: “Rechazamos que este caso sea utilizado como una cortina de humo para ocultar la agenda autoritaria del gobierno. Coincidentemente, este operativo de detención ocurre el mismo día de la discusión parlamentaria del proyecto Escuelas Protegidas, que busca criminalizar el movimiento estudiantil, restringiendo beneficios sociales como la gratuidad y otros”.

Además, deslizaron diversas críticas a la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert.

“Denunciamos públicamente a la ministra Steinert, quien se sirve de un hecho aislado para levantar un show mediático y no atender las preocupaciones de la ciudadanía. Llamamos a poner el foco donde corresponde: resulta vergonzoso que estos hechos tengan más relevancia para el gobierno que la lucha contra el crimen organizado, mientras el índice de homicidios e intentos de homicidio en el país aumentó un 36,8% desde que inició esta administración”, agregaron.

Finalmente, sobre la situación de los estudiantes, instaron a que la investigación “avance libre de presiones políticas y comentarios del gobierno. Para que esto sea posible, se debe respetar la presunción de inocencia de los involucrados”.