Turista canadiense muere en tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán

Un hombre abrió fuego en el emblemático sitio patrimonial y luego se suicidó. Las autoridades mexicanas reportan además varios heridos que reciben atención médica en el lugar.

(EFE) – Una turista de nacionalidad canadiense falleció este lunes tras un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más importantes de México.

El Gabinete de Seguridad informó en redes sociales que un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida.

Varios heridos y atención en el sitio

Las autoridades confirmaron que varias personas resultaron lesionadas y ya reciben atención médica en el mismo lugar. Hasta el cierre de esta edición, no se entregaron más detalles sobre la identidad del atacante ni las circunstancias que motivaron el ataque.

Teotihuacán, famoso por sus pirámides del Sol y la Luna, recibe diariamente a miles de visitantes nacionales y extranjeros. La investigación quedó a cargo de las autoridades locales.