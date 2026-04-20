Mundo conflicto rusia-ucrania

ONU urge alto el fuego “total, inmediato e incondicional” en Ucrania tras cinco años de guerra sin avances diplomáticos

Por CNN Chile

20.04.2026 / 16:22

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El subsecretario general Mohamed Khaled Khiari lamentó la escalada de combates y las 15.578 víctimas civiles verificadas desde febrero de 2022. Llamó a la comunidad internacional a coordinarse, partiendo de los esfuerzos de Estados Unidos.

(EFE) – El subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Europa, América, Asia y el Pacífico, Mohamed Khaled Khiari, instó este lunes a lograr “un alto el fuego total, inmediato e incondicional” en Ucrania, al cumplirse cinco años de la invasión rusa.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, lamentó que no haya habido “ningún avance diplomático significativo” y que los ataques rusos se intensifiquen, elevando víctimas civiles y devastación.

Cifras de víctimas y llamado a la coordinación internacional

Khiari informó que la ONU ha verificado al menos 15.578 civiles ucranianos muertos, incluidos 784 niños, y 43.352 heridos. Celebró la tregua de 32 horas por Pascua, pero lamentó que no se respetara. Advirtió sobre el riesgo de que el conflicto afecte instalaciones nucleares, especialmente Zaporizhzhia, en el aniversario 40 de Chernóbil.

Por su parte, Joyce Msuya, subsecretaria de Asuntos Humanitarios, denunció ataques contra zonas residenciales y sistemas energéticos, subrayando que “incluso en la guerra hay reglas” y que proteger a civiles e infraestructuras críticas “no es opcional”.

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